Vårspelschemat för superettan släppt - här är det

ANNONS

Superettan drar, precis som allsvenskan igång i slutet av mars och nu har datum och speltider kommit för vårsäsongen.

Det är inte långt kvar tills superettan drar igång och nu har datum och speltider för de första 15 omgångarna släppts.

Se spelschemat nedan:

Omgång 1:

Lördag 30 mars:

13:00 GIF Sundsvall – Östersunds FK

15:00 Örgryte IS – Utsiktens BK

Söndag 31 mars:

15:00 Landskrona BoIS – Sandvikens IF

15:00 Trelleborgs FF – IK Oddevold

Måndag 1 april:

13:00 Örebro SK – Skövde AIK

13:00 Gefle IF – Helsingborgs IF

15:00 Ik Brage – Varbergs BoIS

Tisdag 2 april:

19:00 Östers IF – Degerfors IF

Omgång 2:

Lördag 6 april:

13:00 Östersunds FK – Trelleborgs FF

15:00 Sandvikens IF – Örebro SK

15:00 Degerfors IF – GIF Sundsvall

15:00 Varbergs BoIS – Östers IF

Söndag 7 april:

13:00 Utsiktens BK – Gefle IF

15:00 Skövde AIK – Landskrona BoIS

Måndag 8 april:

19:00 IK Oddevold – Örgryte IS

Tisdag 9 april:

19:00 Helsingborgs IF – IK Brage

Omgång 3:

Fredag 12 april:

19:00 GIF Sundsvall – Skövde AIK

Lördag 13 april:

15:00 Landskrona BoIS – IK Oddevold

15:00 Varbergs BoIS – Östersunds FK

Söndag 14 april:

13:00 Trelleborgs FF – Sandvikens IF

15:00 Helsingborgs IF – Utsiktens BK

Måndag 15 april:

19:00 Gefle IF – Degerfors IF

19:00 Örgryte IS – IK Brage

Tisdag 16 april:

19:00 Östers IF – Örebro SK

Omgång 4:

Lördag 20 april:

13:00 Skövde AIK – Trelleborgs FF

13:00 Sandvikens IF – Östers IF

15:00 Utsiktens BK – GIF Sundsvall

15:00 Östersunds FK – Örgryte IS

Söndag 21 april:

13:00 IK Oddevold – Gefle IF

15:00 IK Brage – Landskrona BoIS

Måndag 22 april:

19:00 Örebro SK -Varbergs BoIS

Tisdag 23 april:

19:00 Degerfors IF – Helsingborgs IF

Omgång 5:

Lördag 27 april:

15:00 Landskrona BoIS – Utsiktens BK

15:00 Gefle IF – Sandvikens IF

15:00 GIF Sundsvall – Varbergs BoIS

17:00 Örgryte IS – Östers IF

17:00 Skövde AIK – IK Oddevold

Söndag 28 april:

13:00 Helsingborgs IF – Östersunds FK

15:00 Örebro SK – IK Brage

Måndag 29 april:

19:00 Trelleborgs FF – Degerfors IF

Omgång 6:

Fredag 3 maj:

19:00 Sandvikens IF – IK Brage

Lördag 4 maj:

13:00 IK Oddevold – GIF Sundsvall

15:00 Degerfors IF – Landskrona BoIS

15:00 Utsiktens BK – Skövde AIK

15:00 Östers IF – Gefle IF

Söndag 5 maj:

15:00 Östersunds FK – Örebro SK

Måndag 6 maj:

19:00 Varbergs BoIS – Trelleborgs FF

Tisdag 7 maj:

19:00 Örgryte IS – Helsingborgs IF

Omgång 7:

Fredag 10 maj:

19:00 Östers IF – IK Oddevold

Lördag 11 maj:

13:00 Trelleborgs FF – Utsiktens BK

15:00 GIF Sundsvall – Landskrona BoIS

15:00 Varbergs BoIS – Örgryte IS

Söndag 12 maj:

13:00 Gefle IF – Skövde AIK

15:00 Helsingborgs IF – Sandvikens IF

15:00 IK Brage – Östersunds FK

Tisdag 14 maj:

19:00 Örebro SK – Degerfors IF

Omgång 8:

Fredag 17 maj:

19:00 Gefle IF – GIF Sundsvall

19:00 Trelleborgs FF – Helsingborgs IF

19:00 Utsiktens BK – Östers IF

Lördag 18 maj:

13:00 Skövde AIK – Östersunds FK

15:00 IK Oddevold – IK Brage

15:00 Degerfors IF – Örgryte IS

Söndag 19 maj:

13:00 Landskrona BoIS – Örebro SK

15:00 Sandvikens IF – Varbergs BoIS

Omgång 9:

Onsdag 22 maj:

19:00 Örgryte IS – Trelleborgs FF

19:00 Helsingborgs IF – Skövde AIK

19:00 Östers IF – Landskrona BoIS

19:00 Östersunds FK – Gefle IF

19:00 GIF Sundsvall – Sandvikens IF

Torsdag 23 maj:

19:00 Örebro SK – Utsiktens BK

19:00 IK Brage – Degerfors IF

19:00 Varbergs BoIS – IK Oddevold

Omgång 10:

Söndag 26 maj:

13:00 Skövde AIK – Östers IF

15:00 Gefle IF – Örebro SK

15:00 IK Oddevold – Östersunds FK

16:00 Helsingborgs IF – Landskrona BoIS

Måndag 27 maj:

19:00 Trelleborgs FF – GIF Sundsvall

19:00 Utsiktens BK – IK Brage

19:00 Sandvikens IF – Örgryte IS

Tisdag 28 maj:

19:00 Degerfors IF – Varbergs BoIS

Omgång 11:

Lördag 1 juni:

13:00 Degerfors IF – Utsiktens BK

15:00 IK Brage – Östers IF

15:00 Östersunds FK – Sandvikens IF

19:00 Landskrona BoIS – Trelleborgs FF

Söndag 2 juni:

13:00 Örebro SK – IK Oddevold

15:00 Örgryte IS – Gefle IF

15:00 GIF Sundsvall – Helsingborgs IF

17:00 Varbergs BoIS – Skövde AIK

Omgång 12:

Fredag 14 juni:

19:00 Örgryte IS – GIF Sundsvall

Lördag 15 juni:

15:00 Gefle IF – Landskrona BoIS

15:00 Skövde AIK – Degerfors IF

15:00 Utsiktens BK – Varbergs BoIS

Söndag 16 juni:

15:00 Helsingborgs IF – Örebro SK

15:00 Östers IF – Östersunds FK

17:00 Sandvikens IF – IK Oddevold

Måndag 17 juni:

19:00 Trelleborgs FF – IK Brage

Omgång 13:

Söndag 23 juni:

15:00 IK Brage – GIF Sundsvall

15:00 Östersunds FK – Utsiktens BK

15:00 IK Oddevold – Degerfors IF

17:00 Varbergs BoIS – Gefle IF

17:00 Skövde AIK – Sandvikens IF

Måndag 24 juni:

19:00 Landskrona BoIS – Örgryte IS

19:00 Örebro SK – Trelleborgs FF

19:00 Östers IF – Helsingborgs IF

Omgång 14:

Fredag 28 juni:

19:00 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

19:00 IK Brage – Gefle IF

Lördag 29 juni:

15:00 Utsiktens BK – IK Oddevold

15:00 GIF Sundsvall – Örebro SK

15:00 Degerfors IF – Sandvikens IF

Söndag 30 juni:

13:00 Landskrona BoIS – Östersunds FK

15:00 Örgryte IS – Skövde AIK

15:00 Trelleborgs FF – Östers IF

Omgång 15:

Lördag 20 juli:

15:00 Gefle IF – Trelleborgs FF

15:00 Östers IF – GIF Sundsvall

15:00 IK Oddevold – Helsingborgs IF

17:00 Örebro SK – Örgryte IS

Söndag 21 juli:

13:00 Östersunds FK – Degerfors IF

15:00 Skövde AIK – IK Brage

Måndag 22 juli:

19:00 Sandvikens IF – Utsiktens BK

19:00 Varbergs BoIS – Landskrona BoIS

Vi inleder alltså superettan med ett Norrlandsderby direkt i första omgången.

TV: