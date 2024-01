EXKLUSIVT: Tätt mellan AIK, Bayern och PSV om Kusi Asare

ANNONS

Det finns skäl att svettas för AIK Fotboll inför slutstriden om Jonah Kusi Asare.

Hoppet lever i allra högsta grad - krav på 60 miljoner kronor. Nu visar det sig att det inte har skrämt bort vare sig Bayern München eller PSV Eindhoven.



Förhandlingar signaleras pågå in i det sista.

Ställningskrig i budgivningen senaste veckorna, enligt FotbollDirekts källor.

- Jag kan inte ge några kommentarer just nu, säger sportchef Thomas Berntsen till FD.



Hoppet om en efterlängtad storaffär för AIK lever och sportchef Thomas Berntsen kan göra klubbens näst största transfer genom tiderna.

Nu står det klart att AIK:s förhandlingar kring Jonah Kusi Asare håller i sig och att det kommer att pågå en jakt efter en lösning in i det sista.



Som det har skjutit i väg kring AIK:s 16-åring sedan förra sommaren. Redan då rapporterade jag om att bud på 20 miljoner kronor hade nobbats - AIK ville ha omkring 50.

I början av november avslöjade sedan FD hans förlängning med AIK, samt den minimala utköpsklausul på bara några miljoner han hade innan det nya avtalet.

Vi rapporterade även tidigt om PSV Eindhovens intresse och sedan dess har tyska Fussball News avslöjat att Bayern München på allvar gått in.



Nästa steg i nyhetsutvecklingen kom i december när Sportbladet uppgav att AIK kräver 60 miljoner för en Kusi Asare-transfer.

För ett par veckor sedan rapporterade Expressen om bud på mellan 40-50 miljoner.

Där efter har vi knappt sett några rubriker alls.

Nu får jag däremot alltså bekräftat från flera olika källor att att både Bayern och PSV ännu i högsta grad finns med.Enligt mina uppgifter så pågår ett ställningskrig och budnivån uppges inte ha tagit steg uppåt den senaste tiden, men likväl uppges båda klubbar att man kan tänka sig att höja bud ytterligare.- Jag kan som sagt nuläget inte kommentera någonting, upprepar Berntsen för FotbollDirekt.se.Avgörande för affären kan nu mycket väl bli om om AIK:s ledning är beredd att gå ner ett stycke i pris, eller om 60 är det som gäller?Pikant nog för AIK så har Brommapojkarna 30 procent på en vidareförsäljning.Alexander Isak är AIK:s så här långt största övergång genom tiderna: Från AIK till Dortmund för 90 miljoner under 2017. Där bakom finns Kristoffer Olsson till ryska Krasnodar efter SM-guldet 2018 med 50 miljoner.