ANNONS

Hakon Valdimarsson lämnar Elfsborg.

Succémålvakten säljs till Brentford, bekräftar klubben på hemsidan.

Denna fredagsafton är Hakon Valdimarsson klar för ett nytt äventyr. Ny klubb är Brentford som köper loss målvakten.

FotbollDirekt.se har tidigare avslöjat om att en försäljning av islänningen skulle hamna på omkring tre miljoner kronor.

Detta stärks nu av transferjournalisten Fabrizio Romano.

Han uppger att affären Valdimarssons övergångssumma landar på just på 3 miljoner euro, (omkring 34 miljoner kronor). Därtill ska det finnas med olika bonusar på 900 000 euro, motsvarade 10,2 miljoner svenska kronor.

Kontraktet är skrivet till 2028 med Brentford.

– Det har varit en otroligt rolig resa med Hákon i IF Elfsborg. Allt från hans första besök för provspel till hans allsvenska debut och prestationerna 2023 som gav honom utmärkelsen Årets Målvakt i Allsvenskan. Hákon har under sin tid hos oss ständigt arbetat hårt för att fortsätta utvecklas och bli bättre, samtidigt som han alltid varit en uppskattad lagkamrat. Under en relativt kort period har han tagit väldigt stora kliv, och att han nu får möjligheten att ta sig vidare till Brentford är väldigt välförtjänt, säger Valdimarsson på Elfsborgs hemsida.

Det rör sig om en rekordaffär för Elfsborg, enligt Stefan Andreasson.

– Övergången värderar vi som IF Elfsborgs största någonsin, och som är på den nivå vi vill vara och det ger förhoppningsvis rätt signaler till övriga spelare och omgivning, säger klubbchefen.

Valdimarsson kom till Elfsborg under 2021. Han gjorde totalt 49 matcher med Elfsborg.

TV: