”Viktigt att sätta principer - måste tala samma språk”

ANNONS

Djurgården genomför stora förändringar - frågan är hur lång tid man behöver på sig med fyra nya spelaraffärer?

Försäsongen är igång på allvar och samtliga allsvenska klubbar håller just nu på att lägga grunden för 2024 års säsong.

Nu har de varit igång i några veckor och för FotbollDirekt.se så berättar Thomas Lagerlöf om uppstarten.

– Det är alltid kul att träffas igen. Spelarna tycker det är kul att komma ut på fotbollsplan igen när man varit borta en stund, säger Thomas Lagerlöf till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Det har varit bra energi nu när vi startat upp, spelarna har jobbat hårt. Sen har vi kört rätt tufft så benen börjar bli lite tunga. Men så ska det vara och det har varit en bra start.

Det mesta handlar självklart om att hitta formen rent fysiskt, men är det något annat mer specifikt som ni fokuserar på och som ni vill ska sitta innan cupspelet?

– Precis som du säger är det viktigt att lägga en bra grund fysiskt. De flesta spelarna kom bra förberedda, sen behöver man ju bygga en bra grund och stå på.

– Så att man kan tåla tuffa fotbollsträningar och -matcher framöver, men att vi vill sätta något speciellt, det skulle jag inte säga. Det är väl mer att vi vill sätta grundprinciper för nya spelare, få alla att börja prata samma språk.

– Mot BP hade vi två olika startelvor i respektive halvlek och det satt ju inte ihop speciellt bra, så det gäller till att börja med att alla blir samspelta innan man går in på detaljerna.

Ett av Djurgårdens nya namn, Albin Ekdal, under träningsmatchen mot BP. Foto: Bildbyrån

Djurgården slutade fyra i allsvenskan ifjol så hoppet om Europaspel lever, även om det är långt ifrån säkert.

Årets säsong är den första på flera år där Blåränderna går in utan säkrat Europaspel. Rent träningsmässigt påverkar det inte, men Lagerlöf är tydlig med vad det påverkar.

– Det påverkar inte mer än att cupen blir viktigare än någonsin, att göra det bra där såklart då det är chans att säkra en Europaplats.

– Så det gäller att vi är förberedda när väl cupen startar.

Europamöjligheten finns ju via cupen, men det känns samtidigt som att många ser den som en del av försäsongen också, hur ser ni till att man är i så pass bra form att man kan gå all in redan då?

– Jag vet inte om jag håller med riktigt där, säger Lagerlöf och förklarar vidare:

– Jag tycker att många tar cupen på allvar, jag tycker att det har blivit en bra sak för svensk fotboll. Att vi får en längre säsong med tävlingsmatcher. Att vi börjar tävla redan i mitten av februari.

– Så jag tror att de allra flesta tar det på stort allvar och det är bra att man inte behöver hålla på och spela träningsmatcher i tre månader. Så jag tycker inte att det påverkar det annorlunda på något sätt, avslutar han.

I Svenska cupen ställs Djurgården mot Skövde AIK, United Nordic och IFK Göteborg. Blårändernas första gruppspelsmatch spelas den 19 februari.

TV: