Efter stängning – tio allsvenska stjärnor med utgående avtal

Klubbar som Malmö FF, Djurgården, Häcken, Norrköping och Elfsborg står alla inför känsliga situationer i fortsättningen av detta transferfönster.

Allsvenskan 2024 kan mycket väl komma att bli den mest profilstarka upplagan på flera år. Namn som Albin Ekdal, Jens Stryger Larsen, Isak Pettersson och Martin Ellingsen har alla kritat på för toppklubbar – och fler storstjärnor ryktas vara på ingång.

Men faktum är att en hel drös namnstarka spelare sitter på avtal som löper ut direkt efter säsongen, vilket innebär att de är fria att prata med och skriva på för andra klubbar redan i sommar – och därmed lämna sina klubbar gratis.

FotbollDirekt har listat allsvenskans tio största stjärnor med utgående avtal.

Anders Christiansen, 33. Klubb: Malmö FF

Kommentar: Efter ungefär åtta månaders frånvaro gjorde Anders Christiansen i dagarna en efterlängtad comeback i träningsmatchen mot Silkeborg. Hjärtproblemen gjorde att det bara blev åtta matcher i allsvenskan 2023 för dansken, vars form borde vara osäker inför cupspelet. Ett beslut om framtiden lär därför med största sannolikhet dröja ett tag.

Hösten 2020 uppgavs saudiska Al-Nassr ha slantat upp 40 miljoner kronor till Malmö FF och 25 miljoner netto per säsong till “AC”, men någon affär blev aldrig av då MFF nekade budet. Christiansen hymlade inte med sin besvikelse över den avblåsta flytten. Nu är frågan om en liknande möjlighet kan dyka upp på nytt.

Johan Larsson, 33. Klubb: IF Elfsborg

Kommentar: Har varit en fanbärare sedan han vände hem från Danmark för fyra år sedan. Högerbacken pendlade i prestationerna 2022, men i fjol var han cementerad i startelvan framför André Boman, som fick nöja sig med att sitta bänk.

Johan Larsson börjar bli till åren, men är trots allt en av ligans främsta ledargestalter och var i allra högsta grad bidragande till Elfsborgs framfart i fjol. Nog känns det som att en förlängning och ytterligare en eller två säsonger i Borås ligger nära till hands för lagkaptenen.



Sebastian Ohlsson, 30. Klubb: IFK Göteborg

Kommentar: Ohlsson var en av ligans bästa högerback den senaste säsongen, men har likväl varit solid både på Blåvitts tremannamittfält och som ytter. När skadorna inte har satt stopp, ska sägas.

Det blev därför bara 15 allsvenska framträdanden för 30-åringen i fjol och efter säsongen krävdes operation som beräknas hålla honom borta från spel fram till den allsvenska premiären. Givetvis en blytung smäll för IFK Göteborg, men samtidigt kan skadehistoriken vara det som talar för att en kontraktsförlängning kan bli möjlig. För när Sebastian Ohlsson får vara skadefri kommer större klubbar garanterat vara intresserade.

Oscar Lewicki, 31. Klubb: Malmö FF

Kommentar: Som om de senaste säsongernas skadehelvete inte var nog för Lewicki, stod det för ett par veckor sedan klart att mittfältaren ådragit sig en korsbandsskada. Huruvida det blir något spel under den kommande säsongen är ovisst – och än mer otroligt känns det att det blir en förlängning med “Di Blåe”.

Har, bortsett från en kort period som tonåring i Bayern München, aldrig provat på spel utomlands under sin seniorkarriär.

Mikkel Rygaard, 33. Klubb: BK Häcken

Kommentar: Lyckades i fjol trumfa sin personliga poängskörd från guldsäsongen 2022 (11+4) och nådde upp till smått otroliga 7+13 på 29 allsvenska framträdanden. Hade det dock tuffare framåt hösten när spelschemat komprimerades i och med Europa League-spelet, men kommer garanterat ha en nyckelroll i BK Häcken den här säsongen. Speciellt med tanke på Samuel Gustafsons exit.

En flytt bort från västkusten redan i sommar känns inte speciellt trolig, men om ett utlandsäventyr och ett större lönekuvert lockar runt hörnet kan Häcken mycket väl komma att tappa sitt mittfältsgeni som bosman i vinter.

Oscar Jansson, 33. Klubb: IFK Norrköping

Kommentar: Kom från Örebro SK som den kanske bästa målvakten i ligan, men har blandat och gett under tiden i Östergötland. Att Isak Pettersson skrev på för IF Elfsborg och inte vände hem till “Peking” kan ändå tyda på att klubben vill ge Jansson en till chans.

Det återstår att se om 33-åringen kan ge Norrköping den stabilitet som man länge letat efter i defensiven. Om inte så kan förändringar definitivt vara att vänta på målvaktssidan.

Sergio Peña, 28. Klubb: Malmö FF

Kommentar: FD har tidigare kunnat rapportera om att den peruanska klubben Alianza Lima gjort ett ärligt försök att värva mittfältsstjärnan, men att 28-åringen själv nobbat en flytt tillbaka till sitt hemland.

Med Anders Christiansen tillbaka i MFF och en hårdnad konkurrens på mittfältet kan Peña mycket väl komma att lämna allsvenskan i sommar. Om det inte skulle bli en förlängning vill Malmö FF säkerligen ha tillbaka en del av de pengar man investerade i peruanen sommaren 2021.

Simon Skrabb, 29. Klubb: Kalmar FF

Kommentar: Efter en medioker förstasäsong i Småland växte Skrabb när Oliver Berg lämnade och fick mer av en nummer tio-roll. Poängskörden växte också från 3+4 till imponerande 9+8. Att KFF vill se en längre framtid med Skrabb är en lågoddsare, men frågan är om sportchef Jörgen Pettersson kan erbjuda 29-åringen ett tillräckligt lukrativt erbjudande. Känslan är att det lutar åt spel utomlands nästa säsong – eller varför inte en flytt inom allsvenskans gränser.

Valgeir Fridriksson, 22. Klubb: BK Häcken

Kommentar: Islänningen har haft en stigande utvecklingskurva under i stort sett hela sin tid på Hisingen och är numera given i Åge Hareides isländska landslag. I höstas ryktades det om intresse från Belgien och Danmark för den reslige högerbacken. Enligt mina uppgifter fanns även konkreta bud på bordet, men BK Häcken ville helt enkelt ha mer pengar.

En svår situation för båda parter, då det börjar bli dags för BK Häcken att antingen sälja eller förlänga, för att inte gå lottlösa i vinter.

Jacob Une Larsson, 29. Klubb: Djurgårdens IF

Kommentar: Efter sitt något annorlunda 18 månaders långa lån till grekiska Panetolikos var han en given startspelare för Blåränderna under hösten – och lär inte vara något annat under den kommande säsongen efter Jesper Löfgrens utlandsflytt. Bildar, tillsammans med Marcus Danielson, ett av de absolut bästa mittbackslåsen i ligan och kommer behöva fortsätta bära laget.

Han har själv tvekat om framtiden och frågan är om sejouren i Grekland gav blodad tand eller om tryggheten i Stockholm får 29-åringen att stanna längre än den här säsongen.

