Efter överraskande uppgifterna om att ta över Bajen: ''Klart det är smickrande''

Ny intervju på FD med Enes Ahmetovic som nu uppges vara aktuell att ta en topposition inom Hammarby.

IFK Värnamos sportchef Enes Ahmetovic är han, likt flera av klubbens spelare, ett hett namn på marknaden. Så sent som i höstas bekräftade han intresse från det bosniska fotbollförbundet och under onsdagen så har Sportbladet kommit med uppgifter om att Hammarby vill plocka in honom som “Head of football”.

När FotbollDirekt når 33-åringen så nekar han till att dialog förs med någon annan klubb - och att hans enda fokus är att IFK Värnamo ska gå så bra som möjligt.

– Min uppriktiga kommentar är att jag bara fokuserat på att IFK Värnamo ska göra det riktigt bra. Jag är inte i någon aktiv dialog med någon annan just nu, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Sedan har det florerat rykten kring mig, även under hösten och det är såklart att det är smickrande när folk av anledningen skriver att man är aktuell för någonting, då gör man nog fina saker.

– Men det är inte bara jag som gör de fina sakerna, utan det är vi som klubb i IFK Värnamo och det är jag otroligt tacksam och glad för.

Hur ser du på andra allsvenska klubbar eller ett utländskt jobb?

– Jag älskar IFK Värnamo, säger Ahmetovic och fortsätter. Jag satt på läktaren tillsammans med min pappa när IFK Värnamo spelade i division 3, jag har själv burit tröjan på Finnvedsvallen.

Han fortsätter:

– Men alla vet att sportchefsjobbet är ett jobb som kräver väldigt mycket, i mitt fall så har jag varit både sportchef och akademichef under de åren som IFK Värnamo varit i Allsvenskan.

– Det har krävt lite till, utan att vara för självgod - och det är något som varit ohållbart på sikt, men de har Värnamo åtgärdat, så jag har all tacksamhet mot Värnamo.

– Sedan vad som händer framåt? Just nu ser jag inget annat än Värnamo.

– Men som för alla spelare, tränare, sportchefer, man vet aldrig vad som händer. Någon dag kommer säkert jag känna att det är dags att gå vidare, eller så kommer klubben känna att det är dags för mig att gå vidare. Antingen för att man är för bra eller för kass för det här, avslutar Ahmetovic med ett skratt.

