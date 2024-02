ANNONS

BK Häcken spel har hackat under uppstarten och det har blivit fyra raka förluster under försäsongen.

– Det är väldigt mycket som är nytt för oss, säger Mikkel Rygaard till GP.

BK Häcken har gjort flera förändringar inför säsongen 2024. Både i tränarstaben och på plan. Förutom det ska ett nytt sätt att spela fotboll sättas för klubben. Något som bidragit till sämre resultat på försäsongen.

– Vi har mycket att träna och jobba på. Vi har en ny tränare som vill göra saker lite annorlunda. Det blir lite som att börja om igen, samtidigt som är det kul att testa något annat också, säger Mikkel Rygaard till Göteborgs-Posten och fortsätter:

– Vi kämpar på varje dag för att bli bättre, men det är som sagt mycket nytt för oss.

Rygaard utvecklar vad det är som inte funkat.

– Det krävs att alla börjar tänka på samma sätt. Just nu gör inte alla det, men det kommer förhoppningsvis så vi kan bli bra tillsammans. När man inte tänker på samma sätt leder det till att man kommer in lite för sent i situationer på planen och då ser det dåligt ut.

För Häckens del blir det en islossning redan under dagen när svenska cupen drar igång.

– Det kommer gå bra. Förhoppningsvis redan till helgen i svenska cupen, men det tar tid som sagt ... i fotboll har man inte alltid tid så det gäller att leverera från början.

