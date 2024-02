EXKLUSIVT: Olssons agent talar ut – ber för tillfrisknande

ANNONS

Den allvarliga situationen kring Kristoffer Olssons hälsotillstånd följs nu timme för timme av hans närmaste, familjen, samt hans agent och representant Per Jonsson.

– Vi följer situationen timme för timme, säger Jonsson till FotbollDirekt.se.

Olssons läge är mycket allvarligt och enligt FC Midtjylland s pressmeddelande så förlorade han medvetandet den 20 februari och har allt sedan dess varit nedsövd på sjukhus i Århus.Nu har FotbollDirekt.se fått en intervju med hans agent Per Jonsson som nu har haft många sömnlösa dygn.– Jag vill egentligen inte prata just nu. Det är för svårt det som händer men samtidigt så måste vi vara hoppfulla.Jonsson fortsätter:– Vi följer situationen timme för timme. Alltså han bara måste bara bli frisk, det finns ingenting annat, säger Jonsson till FotbollDirekt.se.– Han är mer än en klient för mig, jag har varit med honom hela hans karriär. Jag har varit med honom och hans familj i alla år. Det är så fina människor. Kristoffer är så mycket mer en nära vän – än klient.– Han är i sina bästa år – han är stark och det här bara måste bli bra och gå vägen.Per Jonsson tystnar och med tårar i ögonen försöker han formulera sig.– Jag vet inte vad jag ska säga, jag har knappt sovit på en vecka och kan inte föreställa mig hur hans familj känner sig.– Det här blir väl mitt sätt att visa respekt och visa vilken fin människa han är och vilken otrolig familj han är omgiven av.Per Jonsson konstaterar stilla:– Man får perspektiv på livet, på vad som är viktigt i livet. Allting förbleknar. Precis allting.– Att han har tillgång till Danmarks bästa läkare. I övrigt hänvisar jag till vad FC Midtjylland redan har skrivit i sitt pressmeddelande.– Familjen ber om lugn och respekt i en mycket svår situation och hoppas alla respekterar det. Nu får alla vi be till högre makter.