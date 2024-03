ANNONS

Han vräkte in mål i HBK vilket fick norska giganten Rosenborg att köpa loss honom.

Väl i Trondheim blev dock tiden inte alls som tänkt och nu är Rasmus Wiedesheim-Paul tillbaka i Halmstad.

– Det var lite väl kaotiskt i Rosenborg, konstaterar anfallaren.

19 mål i superettan 2019 följdes upp med 13 nya fullträffar året därpå innan Rosenborg mitt under coronasäsongen 2020 värvade Rasmus Wiedesheim-Paul.

Den nu 25-årige anfallaren hade hoppats på ett bättre utfall av övergången till Rosenborg.

För fotbollslivet har inte lekt för hallänningen senaste åren. Han beskriver en turbulent tid i Rosenborg med många tränarbyten, spelarrockader och utlåningar.

– Klart att det inte varit optimalt. Förrförra säsongen var inte bra (lån till först Mjällby och sedan till HIF) och inte heller första delen av den senaste där jag var på lån i HamKam men sedan kallades tillbaka i förtid till Rosenborg när Kjetil Rekdal fick gå som tränare i somras. När jag då kom tillbaka till Rosenborg bidrog jag med några mål och assist vilket jag tar med mig in i den här säsongen. Det var skönt att avsluta hösten på ett bra sätt.

För till sist, efter flera utlåningar och allmänt rörig tid i Rosenborg, är Wiedesheim-Paul inte längre bunden till den norska storklubben. I stället har han skrivit på ett tvåårskontrakt med HBK där målsuccén var ett faktum för ett par år sedan.

– Det känns som en nystart nu, och en lättnad. Jag vet vad jag får i HBK och vice versa, mitt mål är att få mycket speltid och bygga vidare där jag avslutade förra säsongen. Jag vet att kan göra mål på den här nivån.

Du berättade om kaos i Rosenborg. Utveckla gärna, vad var det mer specifikt som inte stämde i klubben när du var där?

– Rosenborg förväntas ju vinna ligan varje år, men vi gjorde aldrig det under åren jag var där. Spelare och tränare kom och gick, det var väldigt rörigt och oklart. Så ja, det var tråkigt att det inte gick bättre. Allmänt kaos med väldigt många nya spelare in och ut varje säsong, lite som det man hört om i vissa utländska klubbar – att så fort en tränare eller sportchef ska ersättas försvinner massa spelare per automatik och lika många kommer in. Det blev lite väl kaotiskt i Rosenborg och de är så klart heller inte nöjda med hur det blivit…

Relationen med Dorsin fortsatt bra: “Jag gillar honom”

Sportchef i Rosenborg är fortsatt svenske Mikael Dorsin. Trots att Wiedesheim-Paul inte blev den värvning som norska storklubben hoppades på har relationen de två svenskarna emellan aldrig hackat.

– Det var Micke som tog in mig och vi har alltid haft bra kontakt. Känslan är att han fortfarande uppskattar mig och att han hade förtroende för mig. Det är ju tränaren som tar ut laget, Micke bestämmer inte allt. Men nej, jag gillar honom. Sedan är det klart att min tid i Rosenborg inte blev vad vare sig jag eller han förväntade.

Trots de tuffa senaste åren ser 25-åringen det inte som bortkastat. Tvärtom.

– Det är lätt att spela fotboll när man gör mål och spelar. Man lär sig när det går motigt, det är då man sätts på prov. Det var i Norge som jag blev vuxen på riktigt, det var då jag flyttade långt hemifrån. Jag kommer ha nytta av erfarenheten där resten av mitt liv.

Stödet från pappa Håkan Svensson: “Pratar varje dag”

I Rosenborg spelade Wiedesheim-Paul nia i en 4-3-3-formation. I HBK blir det ett tvåmannaanfall. Båda funkar lika bra, menar han själv.

– Jag har bevisat att jag kan göra väldigt mycket mål när jag spelar som en av två anfallare, men om man använder mig rätt som ensam nia funkar det också. Jag är som bäst när jag får komma rättvänd med bollen, gå i ljudled och vara i boxen där målen görs.

Wiedesheim-Pauls pappa är den forne AIK- och HBK-målvakten Håkan Svensson med meriter från A-landslaget. Wiedesheim-Paul har tidigare kallat sin far för sin stora idol och han medger att Svensson varit viktig under de tunga åren i Norge.

– Han har betytt väldigt mycket, det har han. Vi pratar ju varje dag. Både han och mamma är glada att jag flyttar tillbaka till Halmstad så vi har närmare till varandra, så slipper de åka till Trondheim för att träffa mig, avslutar anfallaren och skrattar.