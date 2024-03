Djurgården testar japansk ytterbackstalang

ANNONS

Djurgårdens IF kan vara på väg mot en japansk värvning.

Keita Kosugi, 17, kommer provträna med klubben de kommande två veckorna, uppger DIFpodden.

Djurgårdens IF har tappat en rad spelare under vintern, kanske främst på vänsterbackspositionen. Elliot Käck har lagt skorna på hyllan, Pierre Neurath Bengtsson har lämnat klubben och Rami Kaib har sålts till IF Elfsborg.

Nu kan en vänsterback vara på väg in i truppen. Enligt DIFpodden är den japanske talangen Keita Kosugi på plats i Stockholm för att provträna med Blåränderna de kommande två veckorna.

På Djurgårdens hemsida bekräftar man provspelet.

– Keita är en japansk spelare som fyller 18 år nu i mars och är här på besök helt förutsättningslöst. Han kommer att träna med DIF PA19 och eventuellt med A-laget nu i veckan på Kaknäs och sedan får vi summera läget efter det, säger sportchef Bosse Andersson till hemsidan..

17-åringen tillhör just nu ett juniorlag i den japanska klubben Shonan Bellmare och står noterad för sex juniorlandskamper.

Det svenska övergångsfönstret stänger den 27 mars.