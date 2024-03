AVSLÖJAR: Bajen vill dubbla priset på Mikkelsen

ANNONS

Stenhård linje från Hammarby visar sig nu. Bajen har nu vridit upp priset rejält - samma taktik som kring Djukanovic.

Bodö/Glimt ger inte upp att försöka att ta August Mikkelsen.

Det har Sportbladet rapporterat om för några dagar sedan.

Bodö ska nu ha höjt sitt första bud som låg på 15 miljoner kronor.



Norrmännen har med andra ord inte gett upp men samtidigt så kan nu FotbollDirekt avslöja att man inte ens är nära att kunna möta det mycket hårda motsvar som finns från Hammarby.



Bajens integritet i förhandlingar fortsätter.

Efter att tidigare i vinter ha nobbat flera bud på Erabi, Dovin, Adjei och inte minst närmare 100 miljoner för Djukanovic - så har man nu sagt nej till omkring 22 miljoner för Mikkelsen (bud två).

Enligt FotbollDirekts källor så vill Hammarby istället ha hela tre miljoner euro.

Take it or leave it uppges inställningen vara från Bajens ledning.

I takt med Mikkelsens spännande utveckling och tränare Kim Hellbergs tro så finns helt enkelt ett beslut om att inte sälja honom för under 30 miljoner kronor.

Det är en inställning som även uppges vara förankrad hos huvudpersonen själv.



När Hammarby tog honom från norska Tromsö förra vintern så fanns Bodö redan då med i bilden. Det resulterade till sist i en affär värd 17 miljoner kronor och med det blev han Bajens dyraste köp genom tiderna.

Nu kan Hammarby alltså vara på väg att dubbla den summan.

Frågan är om det här har fått Bodö att ge upp, enligt FD:s källor så har man nu inte hört någonting sedan i fredags.

Is i magen på det här viset och en tydligt hårdare strategi mot utländska klubbar - har tidigare varit framgångsrik och ökat budnivån på exempelvis Edvin Kurtulus från cirka 25 till numera 55 miljoner, samt Djukanovic som har gått från omkring 100 till 150-200 inför sommaren.



Fortsättning följer.

