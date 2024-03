ANNONS

Allsvensk upptaktsträff under måndagen i Solna.

Nu har media sagt sitt.

Malmö FF försvarar SM-guldet medan nykomlingarna Gais och Västerås drattar ner i superettan.

Allsvensk premiär är nu bara knappa två veckor bort.

Premieren spelas på påskafton lördag 30 mars mellan IFK Norrköping och Malmö FF.

På allsvenska upptaksträffen under måndagen, då samtliga tränare och lagkaptener från allsvenskan möter media, har tabellen tippas av just journalisterna.

Och ska man tro medias tips blir det återigen MFF som kammar hem årets SM-pokal. Tvåa tippas Djurgården följt av BK Häcken och Elfsborg.

Medias tips gällande bottenskiktet är att de två nykomlingarna Gais och Västerås direkt åker ner i superettan igen medan Halmstads BK får kvala.

Så här lyder medias tips för allsvenskan 2024.

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. BK Häcken

4. IF Elfsborg

5. AIK

6. Hammarby

7. Kalmar FF

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10. IFK Göteborg

11. IF Brommapojkarna

12. IK Sirius

13. IFK Värnamo

14. Halmstads BK

15. Västerås SK

16. Gais