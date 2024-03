Degerfors markering: "Vi ska inte vara Hammarbys farmarlag"

ANNONS

Alper Demirol har redan lånats in och Kingsley Gyamfi besöker just nu Degerfors IF. Samtidigt som sueprettan-klubben nu kan plocka in två spännande namn kommer en tydlig markering.

– Först och främst måste man vara väldigt tydlig med att säga att vi inte har någon ambition att vara Hammarbys farmarlag, säger William Lundin till FotbollDirekt.se.

Tidigare i veckan meddelade Degerfors IF att man var överens med Hammarby IF om ett lån av den talangfulle mittfältaren Alper Demirol. Låneavtalet sträcker sig fram till i sommar.

Nu idag bekräftade sedan båda klubbarna att Kingsley Gyamfi, som förlängde med Bajen tidigare i år, också kan lånas ut till Degerfors.

Den unge försvararen besöker just nu Degerfors och för FotbollDirekt.se berättar huvudtränare William Lundin varför Gyamfi är intressant för superettan-klubben.

– Vi för följt honom sedan innan. Vi har även sett honom i HTFF och där har han gjort det bra, sedan har vi också fått goda visor från Hammarby om honom.

– Det är en kvick spelare som är väldigt duellstark i egen box. Han ser helt klart väldigt intressant ut även om han nu bara gjort en träning med oss, men han kommer att vara med oss några dagar.

Ni tog ju Alper Demirol på lån också från Hammarby nu nyligen, är det en god relation mellan klubbarna som börjar byggas?

– Jag vet inte om den börjat byggas nu, Patrik(Werner) har ju väldigt goda relationer med många sportchefer, han gör ett väldigt bra jobb.

– God relationer kan ju också leda till bra lån eller bra övergång, när man har ett bra nätverk som Patrik har, så det ser jag bara som positivt.

Du nämner att ni sett honom i HTFF, som ju är något väldigt unikt som Hammarby har, hur bra för Degerfors kan det vara att finnas som ytterligare ett steg för de Bajen-talanger som behöver en annan typ av speltid, att antingen få ta dem på lån eller till och med på en permanent övergång?

– Först och främst måste man vara väldigt tydlig med att säga att vi inte har någon ambition att vara Hammarbys farmarlag. Det kan jag säga på en gång.

– Vi vill inte ha en massa lån, utan det är specifika situationer som gör att det blir lån. Tidsaspekt eller liknande, men vi har inga ambitioner att vara farmarlag. Vi vill ha så många egna spelare som möjligt och även spelare från egna leden. Sedan är det här speciell fall, där vi med Kingsley ser att det kan vara något spännande och givetvis intressant i Demirols fall.

Avslutningsvis, självklart är ju Degerfors mål att studsa tillbaka till allsvenskan direkt. Ser ni redan nu någon risk ifall det skulle bli för många lån och truppen således måste byggas om på nytt inför nästa år?

– Det är klar att det finns fördelar och nackdelar med olika saker.

– Det viktiga är att vi har så många egna spelare som möjligt och det tycker jag att vi har. Vi har (Kevin)Holmén på lån från Elfsborg, Demirol från Hammarby och skulle det komma in en till så är det tre, där två är fram till sommaren.

– När det är så numerärt ser jag bara fördelar, men när det börjar närma sig fem-sju spelare så är det klart att det kan bli problematiskt. Att ha två-tre på lån som man tror på tycker jag är sunt, samtidigt som resten av truppen tillhör klubben, avslutar Lundin.

