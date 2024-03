Hellberg: ”Det är tråkigt – August är en fin människa”

ANNONS

Hammarby säljer August Mikkelsen.

Norrmannen skriver på för Bodø/Glimt efter ett år i Stockholmsklubben.

Ett besked som tränare Kim Hellberg inte jublar över.

– Det det tråkigt för mig, säger han i en intervju med Sportbladet.

Det var i början av 2023 som Hammarby värvade den norske yttern August Mikkelsen, 23, från Tromsø. Debutsäsongen under dåvarande tränare Martí Cifuentes blev ingen succé – men norrmannen har enligt många sett bra ut under försäsongen under Bajens nya tränare Kim Hellberg.

Under vintern har det ryktats kraftigt om en flytt för 23-åringen, i veckan rapporterade Sportbladet att Hammarby har accepterat ett bud på Mikkelsen från norska Bodø/Glimt. I dag, lördag, bekräftade klubben att norrmannen är på besök hos en annan klubb, och därför missade det allsvenska genrepet mot KuPS. Enligt FotbollDirekt uppgifter har även spelaren accepterat den norska klubbens förslag, och kommer flytta till Bodø om han klarar den obligatoriska läkarundersökningen.

Avskedet är ett besked som tränare Kim Hellberg har blandade känslor inför.

– Jag gillar ju August jättemycket, och det är väl ingen hemlighet. Vi har gjort ett bra jobb att bygga upp August från var August befann sig när vi kom hit. Och nu, som jag förstår det, säljer vi honom för en ganska stor summa kopplat till vad han kom hit för. Vi får väl vara glada med det, säger han i en intervju med Sportbladet.

Han fortsätter:

– Sen är det tråkigt för mig i form av att August är en jäkla fin spelare, en fin människa som jag verkligen gillar att jobba med. Men kanske var det en nödvändighet för att förhoppningsvis kunna stärka upp andra positioner. Så ja, tvådelat.

Hammarby har i dagarna kopplats ihop med norske mittbacken Sebastian Jarl, 24. Det är en spelare som Hellberg har koll på, berättar han för Sportbladet.

– Ja, för fasen. Jag försöker ha koll på alla spelare i världen. Det är mitt uppdrag och jag älskar fotboll.

