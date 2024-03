Momodou Sonko om rekordflytten – och första tiden i Belgien: ”Klart man kan vara besviken”

ANNONS

Häckens största försäljning – någonsin.

Momodou Sonko, 19, har inlett ett helt nytt kapitel i belgiska Gent.

För FotbollDirekt berättar han om:

✓ Hur han ser på pressen efter köpet.

✓ Första perioden: ”Det var jag inte beredd på”.

✓ Skrala speltiden.

✓ Givna komponenten i nya lägenheten

– Jag visste att vi skulle prata vid den här tiden, så jag passade på att sova lite…

Så lyder orden från en halvt nyvaken, smått leende Momodou Sonko när FotbollDirekt får en pratstund med honom. Energinivåerna stegrar så sakteliga under ramadan-fastan och glädjen över att vara på samling med U21-landslaget är stor.

Det är mycket som är nytt för 19-åringen. I januari slutfördes drömaffären; en övergång till belgiska Gent i en rekordförsäljning för Häcken. Summan? 80-85 miljoner kronor som kan bli över 100 miljoner om alla bonusar slår in.

– Jag måste vara ärligt och säga att mycket fortfarande känns overkligt. Det har gått riktigt snabbt då det endast gick några dagar mellan första kontakten med klubben och besöket. Det har varit ganska bra ändå. Jag har inte hunnit åka hem till Sverige än, men min familj har kommit ner och kollat på matcher ett par gånger, säger Sonko till FotbollDirekt.

Rekordsumma. Så var det. Hur mycket tynger sådana pengar en ynglings axlar?

– Det är ingenting jag tänker på. Man kan ju höra det ibland i intervjuer och så. Det är en stor summa och därmed bra för Häcken som klubb men också för mig i mitt namn i framtiden. Jag hoppas väl på att kunna ge Gent tillbaka det de betalade och därigenom göra alla parter nöjda.

En lägenhet och bil är nu på plats i Belgien – men innan dess var första tiden speciell.

– Det var lite tråkigt då jag bodde på hotell under en ganska lång period i början. Det var jag inte förberedd på. Men sedan, när jag väl flyttade ut till min lägenhet och fick inreda som jag ville och göra som jag ville, var det ganska skönt.

En självklarhet i lägenheten? Gaming-setupen. Där tillbringas mycket tid, med vänner och yngre bröder. Vad han spelar?



– Det kan vara allt möjligt. Just nu är det mycket Fortnite. Det har fastnat under en längre period. När Fifa lanseras brukar det bli mycket sådant första månaderna. Call of Duty också.

Innan vi släpper Fortnite, med eller utan “build”?

– Med. Hundra procent. Jag har älskat att bygga sedan många år tillbaka.

Den som vet, den vet. Brukar det heta. Livet i Belgien har i övrigt varit ganska lätt att anpassa sig till. I början handlade de första veckorna på hotellet om att Sonko var begränsad i vad han kunde hitta på.

– Jag använde inte tv:n och jag gick heller inte ut, eftersom det inte fanns någonting i närheten. Jag fick bilen någon vecka innan lägenheten och hade då lite större möjligheter. Annars har den delen som sagt varit tuffast.

Fotbollsmässigt har vissa delar varit annorlunda mot Sverige. Yttern kom från en försäsong – till ett lag mitt i hetluften.

– Under de två, tre första veckorna fick jag ta ut mig fysiskt och springa mycket. Det var tufft. Det var inga problem på det sättet, även om det var jobbigt fysiskt, säger han med ett leende.

– Det handlade ju om att förbereda sig.

Har det varit frustrerande att det inte blivit jättemycket speltid här i början?

– Speltiden var inte alltid den bästa i Häcken heller. Jag var ju lite in och ut i startelvan där. Därmed är jag lite förberedd.

– Däremot blev det mycket löpning i början och jag plockades ur träning för att springa. Det gjorde att jag upplevde att jag inte kunde spelidén lika bra som alla andra. Vid de taktiska genomgångarna saknades jag på grund av löpningen.

Det låter ändå som att det varit ovisst. Är det svårt att förhålla sig till det?

– Jag tycker inte det. Många spelare har pratat med mig och försökt hålla mitt humör uppe, men jag har inte känt mig sur och inte heller visat någonting sådant ute på plan. Självklart kan man bli besviken om man har blivit utbytt eller inbytt vid ett tillfälle man inte har velat, men det gäller att utnyttja varje minut på plan, såväl på träning som på match.

Vad har förvånat dig under din första tid?

– Mycket har varit förväntat ändå. Jag har ju haft lite koll på ligan sedan tidigare. Det känns ändå som att när jag väl har fått spela mina matcher så har jag kunnat vara mig själv. Åtminstone mer än vad jag var i början i Häcken. Jag kan tänka mig att det handlar om erfarenhet i den aspekten, eftersom jag hade det trögt i Häcken första halvan ifjol och bättre andra halva.

Han är tydlig med målet.

– Jag vill inte ha detsamma nu, utan jag vill visa mina kvalitéer direkt.