IK Sirius meddelar nu att man inleder ett samarbete med Enköpings SK.

Samtidigt så går Emil Özkan på lån till klubben.

IK Sirius har hittat en ny samarbetsklubb.

Under tisdagsmorgonen så meddelar Uppsalaklubben att man inlett ett samarbete med Enköpings SK.

“Sirius Fotboll och Enköpings SK inleder ett nytt samarbete. Klubbarna har signerat ett samarbetsavtal, ett så kallat fotbollsutvecklande föreningssamarbete, som möjliggör spel i båda lagen under säsongen 2024 för spelare upp till 22 år”, skriver klubben via sin hemsida.

I samband med samarbetet så står det även klart att Emil Özkan lånas ut till Enköpings SK fram tills i sommar.

– I samband med att vi ingår det här samarbetsavtalet så kommer Emil Özkan gå till ESK på lån fram till sommaren. Emil tog det svåra klivet direkt från akademi till A-lag och saknar helt erfarenhet av seniorfotboll. För honom är det absolut viktigaste just nu att spela och känna sig viktig, vilket han kommer göra i Enköping. I truppen finns sedan tidigare fyra före detta akademispelare, vilket kommer underlätta för Emil och bidra till att han snabbt kommer in i det, säger Jonathan Ederström, via klubbens hemsida.

