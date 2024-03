ANNONS

Marius Lode har rykats till BK Häcken. Nu är spelare klar för klubben.

– Det känns väldigt bra, säger 31-åringen till klubbens hemsida.

Marius Lode ansluter till BK Häcken efter en tids spekulationer. Nu är norrmannen klar.

– Det känns väldigt bra, jag har hört väldigt mycket fint om Häcken från Amor (Layouni), Gunnvor (Halmöy) och från Axel (Lindahl) som varit Bodø/Glimt förr. Jag har följt med lite när Per-Mathias var i klubben och nu är jag glad över att komma till BK Häcken. Jag hoppas att jag kan bidra med vinnarkultur och vara en kulturbärare som kan förvalta kulturen Häcken har haft de senaste åren, säger han i ett pressmeddelande.

Häckens sportchef Martin Ericsson uttalar sig också:

– Marius är en dynamisk och spelskicklig mittback som vi har följt under flera år, och under stort sett hela det här övergångsfönstret har vi jobbat för att få till en transfer. I Marius får vi in en spelare som vi tror får en kort acklimatisering med tanke på att han i dag spelar i ett lag med ett liknande spelsätt och att han är tilltänkt till en roll som liknar den han har i dag.

Kontraktet är skriver över tre år.