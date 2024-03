ANNONS

STOCKHOLM. Tesfaldet Tekie hade inget roligt debutår i Hammarby.

Nu har mittfältaren valt att återvända till klubben ett halvår tidigare än väntat från lånet på Cypern för att ta revansch efter tuffa behandlingen från forne tränaren Márti Cifuentes.

– Jag är trött på att prata om honom, jag har lagt allt det där bakom mig. Jag är inte klar i Bajen och ångrar inte beslutet att komma tillbaka i förtid.

Efter allsvenskt spel i IFK Norrköping och Östersund samt totalt fyra år i Eredivisie kom Tesfaldet Tekie som ett hajpat nyförvärv till Hammarby inför fjolårssäsongen.

Men sejouren i Bajen blev inte alls som den tekniske mittfältaren hade hoppats på. En schism med Márti Cifuentes gjorde att Tekie tvingades lämna på lån för att få speltid.

Valet föll på cypriotiska Apollon Limassol, en tid Tekie beskriver som lyckad.

– Jag tyckte det gick bra, jag kom snabbt in i det efter att jag anlände två omgångar in i deras säsong. Vi bytte tränare och var sedan obesegrade i åtta matcher. Ibland startade jag, ibland hoppade jag in. Det berodde inte på att jag var dålig, utan vi roterade mycket, förklarar Tekie för FotbollDirekt.

Var det aktuellt att bli kvar på Cypern permanent?

– Nej, jag tror köpoptionen var ganska hög så jag visste på förhand att jag inte skulle bli kvar i Apollon, men det var bra för jag är inte klar i Bajen, säger 26-åringen och utvecklar:

– Alla vet att jag var tvungen att lämna på lån för att komma bort och få speltid. Jag visste att Micke (Hjelmberg, sportchef) inte ville bli av med mig men de ville bara att jag skulle spela och behålla mitt värde. Jag visste att jag skulle komma tillbaka till Hammarby.

Tanken var dock att Tekie skulle vara på Cypern fram till sommaren, men anställningen av Kim Hellberg gjorde att mittfältaren ville tillbaka redan nu i vinter – vilket också blev verklighet.

– Jag hade koll på Hellberg redan i Sylvia och flera vänner i Värnamo har talat gott om honom. Så det var därför jag bröt i förtid på Cypern och jag ångrar inte det beslutet.

Tekie vill däremot inte längre prata om tidigare tränaren Márti Cifuentes.

– Jag är trött på att prata om honom, det kan jag säga. Jag har lagt allt det där bakom mig och är heller inget som jag fokuserar på, säger Tekie som ser fram emot den allsvenska premiären på söndag hemma mot Kalmar.

– Jag hade turen att spela hemmapremiären förra året och det var verkligen full fart, så mycket folk. Jag hoppas vi gör en bra match och att vi vinner den så att vi kan fira segern med fansen efteråt.

