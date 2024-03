ANNONS

Han tog steget ut i Europa som 16-åring.

Juventus-svensken Jonas Rouhi, 20, har varit med om en hel del i fotbollsväg.

– Nu är jag bekväm och trivs, säger han till FotbollDirekt.





– Jag vaknar och äter frukost, runt tio har vi samling. Vi tränar klockan elva och efter träningen käkar vi lunch. Sedan tar jag mig hem och då blir det lugna tag fram till det är läggdags. Dagarna upprepas om och om igen.



Det är Jonas Rouhis ord om sin vardag i en av världens allra största klubbar. Vänsterbacken lämnade Brommapojkarna för Juventus som 16-åring och han är ynglingen som ständigt jobbar på att utvecklas.



Ett segment av den delen i livet är tron - och fastan. Ramadan.



– Mentalt är det en grej. Man tycker inte synd om sig själv när man ser andra äta eller dricka, nu när jag är äldre förstår jag syftet med fastan i form av självkontroll, säger han till FotbollDirekt.





Utifrån kan synen vara att det är utmanande att fasta som elitspelare. Rouhi nyanserar den bilden.– Det är inte jättetufft. Jag tror att man kan göra det tuffare för sig själv, om man inte fyller på med mycket vatten vid tillfälle och äter bra mat. Vi dricker bra, äter bra - då blir det lättare. Man tänker inte riktigt på det.Men vem är egentligen den numera 20-årige försvararen i Italiens finrum? Han får chansen att beskriva sig själv.– En spelare som gillar att attackera, mer offensiv än defensiv. Jag föredrar att kombinera, passa och löpa. En mot en kanske också kommer in i bilden. Jag gör mitt jobb i försvaret, men det kanske inte är min starkaste sida, jag hjälper dock till. Min vänsterfot är helt okej också.Steget, som togs 2020, från Brommapojkarna till Juventus har varit enklare att ta än förväntat, menar Rouhi.– Det har varit bra. I början var det tufft. Jag kom dit som 16-åring, rätt ung. Jag klarade mig helt okej och fick bra vänner som tog hand om mig, tränaren och personalen likaså. Jag har vuxit in i det och mår väldigt bra i laget. Nu är jag bekväm och trivs.Det svåraste har varit att lära sig språket och försöka passa in i den italienska kulturen, så väl på som utanför plan. Det kan ibland vara svårt när maten och dylikt inte är som vanligt.– Det gäller även omklädningsrummet och fotbollen i stort. Kraven också. Det var ganska jobbigt, men sedan löste det sig. Det har varit bra. Mycket bättre än vad jag trodde.På tal om maten.– Hemma är det pappa som lagar, jag saknade hans mat otroligt mycket.Nu, några år senare, är italienskan fullt duglig, förklarar Rouhi, och poängterar att han förstår det mesta och kan prata ”helt okej”.– Möjligen inte en konversation, men jag klarar mig.Livet som utlandstalang har förändrats. Till en början bodde han tillsammans med andra ungdomsspelare, men när han fyllde 18 år fick backen tillåtelse att bo ensam - och då flyttade han ut direkt. Han bor nära träningsanläggningen, sex minuter ifrån för att vara exakt, där han spelar med Juventus U23-lag, ”Next Gen”, som huserar i Serie C.Närheten till A-laget kan han dessutom känna.– Ibland kan det bli så att de behöver vissa spelare. Då kliver några av oss in där, beroende på vilken position som fattas.– Det är ibland veckovis som jag har fått kallelsen.Häftigt till en början - men sedan blir det en vana att få lira boll med de ”stora grabbarna”.– Nu ser man mest fram emot chansen att få träna med dem. Det är ju målet hela tiden, att nå A-laget. Man har ju alltid drömt om det. När man väl har varit där kan man nu i efterhand jämföra lite skillnad i kvalité och hur mycket som fattas.Och det är en viss spelare som imponerat på honom under åren.– Moise Kean (anfallare), han är riktigt, riktigt bra, alltså.Italienska Tuttosport har tidigare uppgett att han har varit nära att få chansen i A-laget. Hur stor sanning finns det där, egentligen?– Jag vet att de just nu prioriterar spel med Juventus Next Gen-laget med mig där. Vi är i ett viktigt skede, och därför är det inte stort fokus på A-laget för vår del just nu. Men jag vet att chansen finns, andra ungdomsspelare har ju gjort det.– Det är målet. Det är någonting jag försöker uppnå. Det är en dröm.– Jag har inte så bra koll. Jag vet att min agent har nämnt att det skrivits i media, men det är inget jag vet om i övrigt. Jag har inte koll på att det har funnits ett intresse heller.– Jag har ingenting emot det alls. Allsvenskan är en jättebra liga och möjligen en bra mellanlandning innan man tar sig ut i Europa igen. Jag skulle inte säga nej om den chansen skulle komma.Juventus Next Gen placerar sig på niondeplats i Serie C.