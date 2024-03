PÅ FD: Thelin spår Abdulai-genombrott: “En jätteutveckling”

ANNONS

BORÅS. Flera offensiva stjärnor har lämnat IF Elfsborg.

Nu spås Jalal Abdulai, 19, få sitt stora allsvenska genombrott.

– Han har fått en jätteutveckling, säger Jimmy Thelin.

Under försäsongen och i cupspelet har IF Elfsborg roterat friskt bland de offensiva positionerna. Inte minst på den centrala anfallspositionen där både Jalal Abdulai, 19, Per Frick, 31, och Dion Krasniqi, 20, finns att tillgå.

Vem som får förtroendet i premiären mot IFK Värnamo på måndag låter manager Jimmy Thelin förbli höljt i dunkel.

– Det får vi se. Jag tror att det är ganska jämnt och även Dion (Krasniqi) kommer sakta men säkert efter att ha börjat anpassa sig till tempot på träningarna. Det är en bra värvning vi har gjort där, säger Thelin.

Jalal Abdulai anslöt från ghananska Inter Allies förra sommaren och har redan hunnit sätta avtryck i allsvenskan. I fjol blev det två mål och en assist på tio matcher.

Men inför årets säsong tror Jimmy Thelin att 19-åringen kan ta allsvenskan med storm.

– Han har fått en jätteutveckling under våren. De (Abdulai och Frick) är ganska lika men ändå olika. Det kan vara vissa matcher där någon är lämpligare beroende på hur motståndaren spelar. Vi kommer ha nytta av båda på olika sätt och har även Dion att slänga in.

Vad är det Abdulai har utvecklat?

– Nummer ett är att han har en snabbhet och en råstyrka. Det hade han i fjol också, men var ganska opolerad. Nu börjar han hitta relationer med lagkamraterna, vet vad han är bra på och får ut det oftare i matcherna. Kommer oftare i djupledslöpningar, ser mycket smidigare ut när det gäller tekniken med bollen och kan göra två spelare på egen hand.

Thelin fortsätter:

– Den stora grejen är att han växer in i ett lag. Förra året blixtrade han till, men kunde försvinna. Han har fortfarande en bit kvar till att bli regelbunden i 90 minuter, men topparna kommer oftare och är lite längre. Han är jämnare.

Ser du honom som er nästa storförsäljning?

– Sådant spekulerar jag aldrig i, men vi har många intressanta spelare i truppen som jag tror kan ha en spännande framtid utanför Elfsborg i framtiden. När det sker … Men jag tycker att vi har spelare i olika åldrar som ändå har kapacitet att lämna oss någon gång. Det är en väldigt spännande trupp på det sättet.

Under vintern har Sveinn Gudjohnsen, Alexander Bernhardsson och Jeppe Okkels skrivit på för utländska klubbar. Den offensiva trion gjorde sammanlagt 23 allsvenska mål i fjol och har lämnat ett stort tomrum bakom sig.

Nu hoppas Jimmy Thelin att fler ska axla rollen som målskytt.

– Det kommer nog fortsätta vara ganska utspritt, som det har varit de senaste åren. Vi har ingen idé om att allt ska vila på någons axlar, utan sättet vi spelar på sätter mycket på alla fyra offensiva spelare. Vi får många lägen på det sättet vi spelar på så det blir naturligt ganska spritt.

