ANNONS

IFK Norrköping är värd för den allsvenska premiären 2024.

Det blåser positiva vindar inom klubben, om man får tro “Peking-anhängare”.

– Det är en go känsla kring truppen och lagbygget i år säger podd-profilen, komikern och supportern Marcus Thapper till FotbollDirekt.

Allsvenskan 2024 sparkas igång med ett riktigt klassikermöte. IFK Norrköping tar emot svenska mästarna Malmö FF.



Efter ett ojämnt fjolår, där säsongen började optimistiskt, men sedan mest slutade i en form av dvala laddar IFK Norrköping nu om.



Efter säsongen fick tränaren Glen Riddersholm gå och IFK Norrköping startade återigen om på ny kula. Någon som de senaste åren är van vid att se sitt favoritlag börja om på nytt igen är Norrköpingsprofilen Marcus Thapper.

För FotbollDirekt ger han nu sina förväntningar på IFK Norrköping inför säsongen.



– För första gången på flera år känns det som att det är en go känsla kring truppen och lagbygget. Det är nog en ganska hög temp inför säsongen ändå säger Thapper.





Ny tränare, återigen, för den klassiska klubben. In har Andreas Alm kommit. Nya förändringar, igen, för “Peking”.– Det har varit rörigt. Så ja, det blir man trött på. Det har varit så rörigt runt omkring, för oss som följer klubben nära. Inom organisationen och den sportsliga ledningen har det varit rörigt säger Thapper och fortsätter:– Nu känns det dock som att det börjar komma lite grejer på plats och att det faktiskt är ett projekt som fler från början känner tilltro till. Inte att vi ska gå för guld, det vore galet, men att det är en annan känsla. En go känsla kring att många unga killar från stan ska få chansen. Sådana värden. Sådana grejer är djupt ropade i vår identitet och det finns en nykter pepp i klubben. För första gången på länge, förklarar Thapper.

IFK Norrköping har varit aktiva på transfermarknaden under vintern. Flertalet intressanta namn har plockats in och Marcus Thapper är positiv till nyförvärven.



– Jag upplever att folk är riktigt taggade på Tim Prica och Max Watson som har kommit in och varit riktigt bra. Även Lushaku som har kommit in. Jag känner en nyförvärspepp. På Prica ser man direkt att han är klass. Watson är också den ledaren i backlinjen vi saknat.



På frågan om något särskilt kommer göra Pekings supportrar glada i år nämner Marcus Thapper direkt Tim Prica, för att sedan nämna ytterligare en sak.



– Det jag ändå landar i är “kidsen”. Att vi kommer få se många egna produkter mellan 15 och 19 år som får speltid. Dels tror jag vi kommer få se många av dessa starta matcher, men också en hel den inhopp.



Vad tycker du truppen saknar?

– Jag skulle säga att det saknas spets. Vi skulle behöva en högklassig ytter och en högklassig högerback. Vi har ganska bra bredd. Men det saknas spets.



Vem tror du får sitt genombrott i IFK Norrköping i år?

– Jag säger nog Dino Salihovic ändå. Jag tror inte folk har så bra koll på honom. Han är också IFK Norrköping-talang i grunden. Det har gått i stå lite för honom i ett par år. Man trodde att han skulle slå igenom när han var 17-18 men sen hände ingenting. Det är en bra jävla central mittfältare som folk kommer få upp ögonen för.



Vart slutar IFK Norrköping i tabellen 2024?

– Jag har oss som sjua. Jag tror att vi är lite bättre än folk tror. Jag ser det som att sex lag borde vara bättre.



IFK Norrköping slutade på en niondeplats i allsvenskan 2023.





TV: