Lugnande Christiansen-besked: "Kändes bättre"

Anders Christiansen ser ut att kunna medverka i premiären mot IFK Norrköping.

Detta trots att den danske stjärnan bröt en träning under torsdagen.

– Det kändes bättre idag, säger MFF-kaptenen till Fotbollskanalen.





Malmö FF ser ut att kunna räkna med att lagkaptenen Anders Christiansen reser med till Norrköping för den allsvenska premiären.Positiva besked för svenska mästarna efter att Christiansen bröt torsdagens träning med smärta efter en löpning.

– Det är bra. Jag har haft lite problem med ryggen innan under senaste dagarna. Jag var på "Jump" tre-fyra timmar i helgen, det kanske satt sig lite (skratt). Nej, men jag kände det lite under dagarna innan. Jag kände det lite på träningen i går och så kändes det bättre i dag. Det är första gången på tio månader som jag är med i en matchförberedande träning, det är fantastiskt, säger Christiansen till Fotbollskanalen.



33-åringen har enbart spelat 15-20 minuter i två träningsmatcher under försäsongen och medverkade inte i någon match alls i svenska cupen. Det var en försiktighetsåtgärd för att bygga up stjärnans fysik inför starten av allsvenskan.





Tränaren Henrik Rydström säger följande till Fotbollskanalen gällande Christiansens medverkan mot IFK Norrköping:

– Vi får se. Det vi vet är att han inte är där fysiskt så att han startar matcher. Vi tar det dag för dag i hans fall, säger han.

Mot Norrköping får Malmö FF klara sig utan Niklas Moisander, Anton Tinnerholm, Oscar Lewicki, Oliver Berg, Daníel Gudjohnsen, Nils Zätterström och den avstängde Martin Olsson.

