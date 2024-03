MFF körde över IFK Norrköping i premiären

ANNONS

Under lördagen drog allsvenskan 2024 äntligen i gång.

Klassikermötet mellan IFK Norrköping och Malmö FF inledde årets säsong.

Det hela slutade i en fullständig maktdemonstration av MFF.

IFK Norrköping tog emot Malmö FF när den allsvenska säsongen 2024 sparkades i gång under lördagen.

Matchen startade i ett rasande tempo – med flera riktigt bra chanser åt båda hållen.

Efter knappa kvarten spelad nickade skyttekungen från i fjol, Isaac Kiese Thelin, in årets första mål efter hörna från Sebastian Nanasi.

MFF, och Kiese Thelin, var inte nöjda där. Efter dryga 30 minuter höll sig nyförvärvet Erik Botheim framme och stötte in 2–0 – framspelad av Kiese Thelin.

Med bara en minut kvar av ordinarie första halvlek utökade MFF igen – den här gången genom Sebastian Nanasi.

Ställningen i halvtid är 0–3 till Malmö FF.

– En stark halvlek. Vi är nöjda men inte klara än, säger Kiese Thelin i halvtidsintervjun med Discovery plus.



I den andra halvleken fortsatte MFF på den inslagna vägen. Sören Rieks ökade på till 4-0 och inhoppande Stefano Vecchia kunde med kvarten kvar stöta in 5-0 i öppen bur.



IFK Norrköping putsade till siffrorna i den 88:e minuten genom Isak Sigurgeirsson. Men närmre än så kom aldrig “Peking”.



– 5-1 borta mot Norrköping i premiären. Det finns inte mycket att klaga på. I den perfekta av världar kanske vi skulle hållit nollan, men det känns skönt, säger Sebastian Nanasi i en intervju efter matchen med Discovery plus.



– MFF gör en “okej” match och vinner ändå med 5-1. Det säger en del om vilken kapacitet det här laget har, säger experten Alexander Axén i studion efter matchen.

Startelvor

IFK Norrköping:

Jansson – Kalley, Eriksson, Watson, Eid, Salihovic, Höög Jansson, Björk, Hammershøj-Mistrati, Shabani, Prica.

Malmö FF:

Dahlin – Stryger Larsen, Jansson, Cornelius, Busanello, Nanasi, Rosengren, Berg Johnsen, Rieks, Botheim, Kiese Thelin.