Malmö FF pulvriserade IFK Norrköping redan i den första halvleken på bortaplan i en match som till sist slutade 5-1.

Peking var sannerligen svajiga bakåt, men samtidigt ser MFF oförskämt bra ut framåt.

Firma Isaac Kiese Thelin och Erik Botheim kan här i allsvenskan nästan bedömas som fusk.

Klasskillnad

Det var en kort allsvensk premiär detta. I fall om vi ser till dramatik och spänning. När Erik Botheim stötte in 2-0 på pass från Isaac Kiese Thelin var matchen, som bara då varat i 32 minuter, över. Vad vissa av IFK-anhängarna gjorde när Sebastian Nanasi via hemmaben prickade in 3-0 strax före halvtid? Gick hem! Det var den premiären det. IFK behöver steppa ut sitt försvarsspel för det såg för enkelt ut många gånger när MFF gick till attack – samtidigt som regerande mästarna också ser ruskigt bra i den sista tredjedelen.



I andra rann det iväg till hela 5-0 – innan IFK med bara minuter kvar av tillställningen reducerade till 5-1. Pinsamt av IFK Norrköping så här på hemmaplan i allsvenska premiären att förlora med så stora siffror, något annat går inte att säga.

Allsvenskans i särklass bästa

Inget lag i allsvenskan har ett lika slagkraftigt anfallspar som MFF i form av Kiese Thelin och Botheim. Mycket snack huruvida de ska spela ihop eller inte, men så som det såg ut i dag är det nästan fusk att Rydström kan ha dessa två klassanfallare på planen samtidigt. Internt race vem av de båda som kammar hem skytteligan? Puh…

Nygammal sits för Peña

Han hade ett tufft 2022 men fick upprättelse under Rydström i fjol. Därför en aning förvånande att Sergio Peña nu tillbringade matchens första 81 minuter på bänken i premiären. I mitt tycke är den peruanske landslagsmannen en av allsvenskans främsta spelare och ska så klart inte sitta bänk oavsett Malmö FF:s kaliber eller ej. Värt att kolla upp med Rydström på presskonferensen efteråt!