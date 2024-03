ANNONS

STOCKHOLM. Jusef Erabi inledde överraskande på bänken i Hammarbys premiär.

Väl i inhoppet sköt han 3-1 på passning från Nahir Besara.

– Det definierar Jusef som spelare, oavsett motgång jobbar han stenhårt. Jag älskar att se den mentaliteten, säger Besara efter Bajens premiärseger.

Nahir Besara var den stora huvudpersonen i Hammarbys första allsvenska match för säsongen när Kalmar FF besegrades med 3-1.

Besara svarade för ett mål och assist – samtidigt som han också fick skit från Jonathan Ring för att ha lagt sig enkelt i samband med KFF:s bortdömda 2-2-mål.

“Besara lägger sig lätt, så det var surt. Vi hade ju inte fått straff om det varit tvärtom, så det var surt. Det är domaren som dömer, men det är en otroligt billig frispark”, sa Ring till FD efter matchen.

Besara själv skrattar när han hör anklagelserna.

– De får tycka vad de vill. Det var frispark. Det var en knuff och då är det också frispark, svarar Besara som enkelt rullade in 1-0 efter slarv från Samuel Brolin och Abdussalam Magashy i eget straffområde.

– Vi visste att Kalmar är ett spelskickligt lag, de vill ju spela som vi. Vi snackade om att pressa högt. Deniz Gül gjorde ett otroligt bra jobb och serverade mig öppet mål.

Just Deniz Gül fick chansen från start i stället för Jusef Erabi. Den sistnämnde byttes in i den andra halvleken och gjorde också spiken i kistan-målet när han satte 3-1 på pass från just Besara.

– Det definierar Jusef som spelare, oavsett motgång jobbar han stenhårt. Han leverade direkt när han kom in, det är all eloge. Jag älskar att se den mentaliteten, även hos äldre spelare men framförallt hos de yngre, säger Besara som också är nöjd med backförvärvet Frederik Winther.

– Wow alltså, vilket nyförvärv! Han kommer vara väldigt viktig för oss, avslutar Hammarbys premiärhjälte.

TV: