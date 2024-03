ANNONS

Niclas Eliasson var i farten för sitt AEK Aten under söndagskvällen. Där han blev hjälte sent under påskdagens stormöte.

Långt in i matchen stod det 0-0 mellan Niclas Eliassons AEK Aten och storlaget Olympiakos. Den 28-årige mittfältaren var sedan i högsta grad delaktig till att hans lag har chans att ta hem den grekiska ligan.

Eliasson som förutom AIK i Sverige även spelat för IFK Norrköping och Falkenberg klev i matchens slutskede på allvar in i matchbilden. För när 91 minuter hade spelats tryckte han in ledningsmålet inför fansen hemma på OPAP Arena.

Ledningsmålet stod sig sedan hela vägen - tack vare ytterns fullträff leder AEK ligan med två poäng där tre matcher återstår av säsongen.