Rasmus Schüller avbröt stormötet mellan Djurgården och IFK Göteborg.

Nu kommer ett tungt besked – mittfältaren opererad.

Djurgården kommer med ett mardrömsbesked kring ett av lagets viktigaste namn.

Rasmus Schüller är opererad och missar resten av våren.

– Rasmus har dessvärre fått genomföra en operation under eftermiddagen till följd av smällen han åkte på i måndagens match mot IFK Göteborg, men han mår ändå bra under omständigheterna. Skadan i sig kommer sannolikt att hålla honom borta från spel under hela våren och vi kommer att återkoppla ytterligare när vi har mer fakta på bordet, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling i ett uttalande.

Det var i gårdagens premiär som Djurgårdens mittfältare tvingades avbryta stormötet mot IFK Göteborg.

