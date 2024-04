ANNONS

GIF Sundsvall meddelar nu att man flyttar upp Edvard Carrick i A-laget.

Den unge ytterbacken skriver även ett treårskontrakt med klubben.

GIF Sundsvall meddelar nu att man säkrar upp och flyttar upp den 19-årige ytterbacken Edvard Carrick.

– Edvard är en högerback med offensiv fotboll som sin styrka och har under förra hösten visat att han även utvecklat sin defensiva spelstil. Under försäsongen har Edvard verkligen visat att han förtjänar en plats i vår A-trupp. Han har tävlat mot allsvenskt motstånd under cupen och presterat mycket bra. Det gläder oss att ännu en spelare har gått upp genom akademin och fått ett A-lagsavtal. Välkommen, Edvard, säger sportchef Joel Cedergren via klubbens hemsida.

Den 19-årige ytterbacken har skrivit på ett treårskontrakt med superettan-klubben.

Vi är idag glada att kunna meddela att högerbacken Edvard Carrick, 19 år, tar steget från akademin upp till vårt representationslag. Avtalet sträcker sig över 3 år.



Läs mer på vår hemsida: https://t.co/f1RxXNdrd3 pic.twitter.com/gNo34GCCf0 — GIF Sundsvall (@GIFSundsvall) April 5, 2024

TV: