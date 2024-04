Viktor Johansson jagar säsongens femte nolla

ANNONS

Viktor Johansson fortsätter starta i mål för sitt Rotherham.

Under fredagen ska Johansson försöka hålla nollan för femte gången under säsongen.

Det kan bli en tuff uppgift, då hans Rotherham ligger hopplöst sist i Championship.



Det svenska landslagets tredje-keeper Viktor Johansson har varit ordinarie för sitt Rotherham under hela säsongen. Under fredagen startar målvakten på nytt, sin 41:a start under säsongen.

Rotherham parkerar för närvarande på en hopplös jumboplats i Championship och kommer att åka ur en division.

För Johansson blir matchen en möjlighet till att försöka hålla sin femte nolla för säsongen.

TV: