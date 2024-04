TRE PUNKTER: "En Tokmac-effekt som Dif och Häcken sent glömmer" Idag 21:27

STOCKHOLM. Häcken pulvrise… Nja, ursäkta röran men den här texten fick snabbt skrivas om.

För vad var det som hände i slutet på Tele2?

Tokmac Nguen-effekten verkade ha hänt.

3-3 i Stockholm i en helt galen match.

Wow, Tokmac

Dif gjorde ingen dålig första halvlek, de försökte luckra upp ett skickligt Häckenförsvar, men väl i andra var det tydligt att musten gick ur laget när Häcken ökade på. En plan B syntes inte vara på sin plats i kväll – förrän Tokmac Nguen presenterade sig. Han som sänkte Dif i Champions League-kvalet 2020 med Ferencvaros hoppade in med dryga tio minuter kvar och slog till med dubbla reduceringar. Först ett skott i krysset och därefter påpassligt framme på en retur. Norrmannen gav hemmapubliken hoppet tillbaka redan vid första reduceringen och när straffen dömdes i 93:e efter skott på handen i Häckens straffområde kändes det plötsligt inte ologiskt. Marcus Danielsons iskalla straff i 94:e minuten avslutade en galen match på ett galet vis, Detta var en Tokmac-effekt som varken Dif eller Häcken glömmer – och han är ett stjärnnyförvärv som garanterat kommer göra mycket nytta för Dif, samtidigt som Musa Gurbanlis framtid i klubben ser allt mörkare ut nu. Oj vad azeriern kommit fel här. Inte ens inbytt i dag heller.

Häckens vattentäta defensiv – fram till 87:e

Vi känner framförallt igen Häcken som ett spelglatt, offensivt gäng. Nu visade de prov på en vattentät defensiv á la Grekland EM 2004 – i 87 minuter. För fram till dess gav de inte Djurgårdens stjärnor en millimeter extra. Lucas Bergvall hade ständigt en spelare i ryggen och yttrarna Gulliksen/Fallenius stängdes ner samtidigt som Albin Ekdal inte fick den tid med bollen som han ville. Plus i kanten för Paco Johansens sätt att ta sig an den här tuffa matchen inför drygt 22 000 åskådare i Stockholm. Men ja, återigen, i 87 minuter. Därefter stort frågetecken kring Häcken-spelarnas pannben som direkt vek ner sig efter Tokmacs första reducering.

Mångsidige Lindberg – applåder till Ericsson

Han vräkte in 2-0 på volley – och tog sedan steget ner från ytterforward till ytterback två minuter senare när Inoussa byttes in i spel. En spelare som ser ut att bli guld värd för Häcken med sin stora repertoar. Bra sportcheferi av Martin Ericsson att hämta in Lindberg från Gais inför den här säsongen.

