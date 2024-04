PÅ FD: Fick Djurgården att rasa ihop – hemlighetsmakeriet kring en upprepning

ANNONS

IK Sirius hade en tuff inledning på säsongen i fjol.

I år har man inlett med två segrar, den andra säkrades i 95:e minuten borta mot Kalmar FF igår.

– Det är klart att man är jävligt glad, säger Christer Mattiasson till FotbollDirekt.se.

När Jacob Trenskow igår kväll gav Kalmar FF ledningen med lite drygt 20 minuter kvar talade inte mycket för att IK Sirius skulle få med sig någon poäng hem från Småland.

När Adi Aganovic blåste av matchen på Guldfågeln hade dock IK Sirius inte bara säkrat en poäng, utan alla tre efter två snabba mål från nyförvärvet Yousef Salech

– Vi visste ju om att det inte fanns någon tid kvar att spela där och då, när vi gjorde målet, så vi visste ju om att vi hade vunnit. Så där och då är man ju extremt nöjd, när vi återigen avgör sent. Något som tyder på att vi har en tro på det ända in. Det bygger vi gärna vidare på, säger Christer Mattiasson till FotbollDirekt.se.

Uppsalaklubben har alltså tagit sex poäng på två matcher, ifjol dröjde det till omgång tio innan man tagit fler (åtta poäng då).

– Vi hade fem poäng på nio omgångar ifjol och då hade vi inte vunnit någon fotbollsmatch, så är det klart att man mår bättre i nuläget än vad jag gjorde för ett år sedan, säger Mattiasson och fortsätter:

– Men det gäller att vi fortsatt är ödmjuka, vi pratar mycket om det. Vi försöker bryta ner det, vara lite tråkiga så, varje match är en del och sen får vi se vad vi kan göra.

– Våra två inledande matcher har varit väldigt bra. Premiären mot Halmstad så stämmer ju i stort sett allt, vi sårar dem så som vi vill. Vi sårar även Kalmar som vi vill, men det blir också en lite tempofattig match av att det studsar lite och så. Men så kommer det vara på gräset, det var en jämn match, men jag tycker ändå att vi lyckades såra dem där vi ville, det gjorde vi bra.

– Sedan handlar det ju alltid lite om att få lite tur och det är väldigt starkt att kunna vända så sent.

Inför årets säsong så var det mycket snack om att Sirius skulle sakna såväl Wessam Abou Ali som Tashreeq Matthews. Duon öste, tillsammans med Joakim Persson, in poäng under hösten och tomrummet förväntades vara stort. In för att ersätta duon som såldes för stora pengar togs Noel Milleskog och Yousef Salech. Den förstnämnde stod för Uppsalaklubbens första mål i år och Salech står just nu på tre mål efter matcher.

– Det är som jag sa till någon igår, jag är så trött på att höra att de ska jämföras.

– De spelarna som kom in förra året, framförallt Wessam, för att göra skillnad. Han var en typ av spelare, Yousef är en helt annan typ av spelare. Sen är det klart att vi försöker ha ett spelsätt som gör att de offensiva spelarna ska göra mycket poäng och sätta dem i de här lägena.

Mattiasson fortsätter:

– Yousef har två jättelägen till igår som han ska sätta, de kanske till och med är bättre än de han sätter. Men självklart är vi jätteglada att våra anfallare gör mål.

– Något annat jag också tycker är glädjande är att de som kommer in kan förändra. Jag tycker att vår bredd är betydligt mycket bättre än vid samma tidpunkt. Vi kan förändra matchbilder och driva på träningar, det är viktigare för hela Sirius.

I en intervju med FD efter fjolårets succématch mot Djurgården var det stora ord från Christer Mattisson. Sirius-tränaren sa då:

“Ah, det är en jävla fin match vi gör där. Matchen mot Djurgården var riktigt, riktigt bra”.

Hur ska succén upprepas?

– Oj, vi behöver göra en jätteinsats, det behöver vi verkligen göra, säger Mattiasson och fortsätter:

– Givetvis ska vi titta på Djurgården, vi ska stänga den här matchen (Kalmar-matchen) sedan får vi börja titta på allt som händer.

– Men samtidigt vet vi om att Djurgården har förstärkts och blivit bättre, samtidigt tycker vi själva att vi har ett bättre spel, men vi behöver göra en toppmatch för att såra dem. Hur ska vi göra det? Det kommer vi till lite senare i veckan.

Men vågar du drömma om en liknande insats som förra hösten?

– Ja, drömma ska man alltid göra.

– Varje spelare och tränare går ju för vinst, sen ska man ha full respekt för att ett, kanske inte utsålt Tele2, men väldigt många personer kommer att stötta.

– Utifrån deras härliga kvittering igår så är det klart att de går in med stort självförtroende, jag har ju som sagt inte sett matchen, men det ska bli intressant att se hur de gjorde det och vad de gjorde innan också, avslutar Mattiasson.

