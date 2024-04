Stenssons bråk med Gulliksen: "Barnförbjudet"

ANNONS

Sirius Daniel Stensson och Djurgårdens Tobias Gulliksen hade sina dueller.

Sirius lagkapten passade efter matchen på att skicka en passning.

– Han hade kanske inte sin bästa match, säger Svensson till Fotbollskanalen.

Sirius hade en tung afton i regnet på Tele2 Arena. Efter två raka inledande segrar i allsvenskan fick laget se sig besegrat av stockholmarna med 2–0.

Sirius Lagkapten Daniel Stensson hade sina duster med djurgårdsspelarna under matchen. Bland annat träffade han Djurgårdens supertalang Lucas Bergvall med en arm i brösthöjd.

– Han (Bergvall) gav mig en eftersläng och så gav jag honom en eftersläng. Det är lite ge och ta. Vi klappade om varandra efter matchen. Det var inga “hard feelings”, säger Stensson till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Han sprang nästan in i mig, och så stannade jag. Det är inte kul om han springer in i mina vassa armbågar. Om han tacklar mig så tacklar väl jag tillbaka, det är inte svårare än så. Han var den som gick in med kraften och jag stannade nästan bara.

En annan djurgårdare som Stensson drabbade samman med ute på planen är var Djurgårdens nyförvärv Tobias Gulliksen. Stensson fick ett gult kort efter att ha delat ut en armbåge.

Stensson svarar kring situationen efter matchen:

– Jag vet inte. Jag vet inte om han föll lite lätt. Jag pratade med (Jakob) Voelkerling Persson som sa att han gjorde det. Men det är en sådan spelare han är. Det är ge och ta, som sagt.

Vid en annan situation syntes Stensson gorma åt Gulliksen.

– Han filmade ju. Men då fick han inte någon frispark. Sen fick vi frispark när han filmade senare. Men vad jag skrek behöver vi inte ta här, det är barnförbjudet.

Stensson passar också på att pika Gulliksen, som inte imponerade på Sirius lagkapten.

– Han är ändå inte så snabb som man tror. Eller så är jag snabbare än vad jag tror. Nejdå, det är en bra spelare. Men han kanske inte hade sin bästa match i dag, avslutar Stensson.

