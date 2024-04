ANNONS

SOLNA. Anton Salétros var en bärande spelare i det AIK som slog Djurgården med 2-0.

En snackis efteråt var Ioannis Pittas kyliga chipp.

– Jag satte mig knä, jag trodde bollen gick utanför och jag vet inte vad han tänkte där, säger Salétros och skrattar.

AIK passerade Djurgården i tabellen i går, detta efter 2-0 inför drygt 44 000 åskådare på Friends.

En av derbyts bästa spelare var Anton Salétros som är belåten över att sitt lag går i rätt riktning efter två raka kryss.

– Bästa insatsen hittills den här säsongen med tanke på motståndet, att det var derby… Ja, det var vår bästa match, säger Salétros som beklagar sig över att parhästen på mittfältet, Abdihakin Abdulkadir Ali, tvingades ut på bår redan efter fyra minuter.

– Jättetråkigt och otroligt olyckligt. Han gjorde en jättebra match senast mot Mjällby så det var verkligen synd det här, vi kommer sakna honom.

I stället hoppade Bersant Celina in i handlingarna – och norrmannen blev derbyhjälte. Först gjorde han själv 1-0 tidigt i andra halvlek innan han spelade fram Ioannis Pittas till 2-0 med kvarten kvar. Cypriotens val att chippa in bollen fick Celina att hålla andan: “Jag höll på att få en hjärtinfarkt för jag såg inte om bollen var på väg in eller inte” sa norrmannen efteråt.

Även Anton Salétros var nervös kring Pittas avslut när han fick öppet mål.

– Jag satte mig knä, jag trodde bollen gick utanför och jag vet inte vad han tänkte där, men det viktigaste var att den gick i mål.

Salétros hyllar också Celina efter derbyinsatsen.

– Han kommer in och kör. När allt klaffar för Celina ser alla vilken fantastisk spelare han är. Han har varit i bra klubbar och när allt klaffar är det svårt att stoppa honom.

Härnäst väntar IFK Värnamo på hemmaplan på onsdag för AIK och Salétros medger att derbysegern blir en boost inför fortsättningen.

– Det här resultatet smakar mycket bättre och det ger oss luft och självförtroende. Det här var jätteviktigt, avslutar Salétros.