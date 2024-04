ANNONS

Vinst i första mötet med Yokohama Marinos.

Men efter dagens retur står det klart att det inte blir någon Champions League-final för Gustav Ludwigson och Darijan Bojanic.

Dubbelmötet i asiatiska Champions League mellan Ulsan Hyundai och Yokohama Marinos inleddes på bästa sätt för Ulsan.

Darijan Bojanic och Gustav Ludwigsons klubb vann det första mötet med 1–0, men lika rolig var inte dagens retur.

Redan efter en halvtimme så låg man under med 3–0, före paus så lyckades man dock komma upp till 2–3, bland annat efter ett straffmål från Darijan Bojanic.

Några ytterligare mål blev det inte under varken ordinarie tid eller under förlängningen så matchen fick avgöras via straffar.

Där drog Yokohoma Marinos det längsta strået då man vann med 5–4.

Med andra ord är Champions League-äventyret nu över för Ulsan, Ludwigson och Bojanic.

