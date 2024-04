ANNONS

Elfsborg förlorade med 2-4 mot IFK Norrköping.

Detta trots en 2-0-ledning i halvtid.

– Det är oförsvarligt och det är för dåligt, sa Elfsborgs Johan Larsson till Discovery+ efter matchen.

Inledningen av allsvenska säsongen blir allt mörkare för Elfsborg.

Efter fyra poäng på första fyra omgångarna, kom nästa poängtapp ikväll.

Mot IFK Norrköping så räckte det inte ens med att ta ledningen till 2-0 i halvtid. Målskyttar var Michael Baidoo (30:e minuten) och Simon Hedlund (45+2).

Men i andra halvlek skulle man tappa allt, då Norrköping svarade med fyra mål.

Första målet i vändningen gjorde Christoffer Nyman i den 57:e minuten. Ismet Lushaku gjorde 2-2 i den 61:a minuten. I den 74:e minuten gjorde Nyman mål igen och 4-2-målet gjordes av Arnor Ingvi Traustasson.

Efteråt var det en frustrerad Johan Larsson som uttalade sig.

– Det är oförsvarligt och det är för dåligt. Händelserna under kontroll i första halvlek, leder med 2-0 och vi bjuder in dem i matchen. Det är alldeles för dåligt, det är alldeles för tafatt och det är bara inte okej, sa Elfsborgs lagkapten till Discovery+ efter matchen och fortsatte:

– Det är svårförklarat, men vi kan inte använda det som ursäkt. Nu har det hänt i fyra matcher av fem, att vi har spelat en halvlek och sedan ställt ut skorna, det är inte okej. De får in 2-1, "Totte" skjuter ett skott från 30 meter som på något sätt hittar in. Direkt efter får de en hörna, nickar undan den, får en 50/50-duell med Arber (Zeneli) precis utanför straffområdet, touchar tre-fyra gubbar på vägen in och så står det 2-2 utan att man vet vad som har hänt.

Elfsborg är nu på 13:e-plats efter förlusten.

Norrköping är nu på tiondeplats å sin sida.

