FEM PUNKTER – Stafhammar: "Emma Viklund är historik"

Cupfinal mellan Häcken och Piteå blev en skräll och ny historia är skriven.

Efter 94 mållösa minuter kunde Piteå ta en seger.

Här är Lovina Stafhammars fem punkter från Svenska cupen-finalen.

Alice Bergström imponerar!

Nyförvärvet som i år anslöt från Djurgården till BK Häcken har under allsvenskan visat att hon är given i startelvan, och under cupfinalen blev det än en gång en framgångsfaktor. Bergström levererade målchans på målchans och är en helt briljant fotbollsspelare och under matchen gjorde hon en hel del fina löpningar och vann dueller som blev avgörande. I första halvlek fick hon en målchans som blev stolpe ut, men det var så nära att alla nästan hann skrika till. Hon är en extremt viktig spelare för sitt Häcken och utvecklas till att bli allsvenskans bästa värvning.

Nära skjuter ingen hare

Göteborgslaget som jagar en titel hade massvis med bra chanser. Men i den sista passningen när man ska komma till avslut så fastar man, slarvar eller bara klantar till det. Det beror nog på Piteås defensiva kvaliteter, men Häcken ska kunna göra en del mål på chanserna utifrån. Det finns massvis med chanser som är nära men frustrerade för Häcken så går bollen inte in och det är målen som räknas i en cupfinal.

Folkfesten i sommarvärmen

25 plusgrader i Göteborg gav cupfinalen något alldeles extra. Förutom flertalet vattenpauser i avbrotten och massa tid för taktiksnack så drog solen massa supportrar till Bravida Arena. över 2000 supportar bidrog till en fin folkfest med en massa sång och pepp till hemmalaget. Piteå hade runt 10 supporter med sig, men det var nog värt den långa resan!

Emma Viklund är historik

Piteå tilldelades straff i den 94:e minuten och fram klev Emma Viklund. Den inbytta anfallaren satte en iskall straff i mål. Viklund sköt Piteå till en historisk vinst i Svenska cupen. Deras första någonsin och där blev Emma Viklund hjälte. Att gå fram och skjuta den avgörande bollen är svårt. Imponerande av Viklund. Piteå skrällde och tog en seger trots att få trodde på dem!

Häckens tredje final och tredje förlust

Det går alltså inte att vinna under press. Tre finaler, tre andra platser. Häcken och press går inte ihop. Skadorna har säkert satt sina spår, och Curmarks hand i straffområdet var inte optimalt men det mentala behöver jobbas på. Häcken ägde matchen och de är nog rikigt besvikna över att deras dröm får fortsätta vara en dröm.

