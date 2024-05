AVSLÖJAR: Djurgården jagar nya namn i Colombia

ANNONS

Utklassade i derbyt mot Bajen i helgen.

Då bekräftar Djurgården spionresa till Sydamerika.

Snart på plats i Colombia.

Djurgårdens damer kommer närmast från en blytung derbyförlust borta mot Hammarby. En match som slutade med förlust 1-4.

Säsongsinledningen av allsvenskan har bestått av två vinster, ett kryss samt en förlust.

En inledning som blandat och givit.

Bara någon vecka innan derbyt värvade man i den portugisiska anfallaren Ana Teles som mot Hammarby gjorde sin andra match.

Och nu ser det ut att komma mer utländskt - och från en betydligt mer oväntad marknad.

FotbollDirekt.se har i dag uppgifter genom flera olika källor om att Djurgården tittar på spelare borta i Colombia - detta under bland annat U20-VM i Bogotá, Cali och Medellín.

Detta bekräftas nu av Djurgårdens sportchef Jean Balawo för FD.

– Det stämmer att vi har varit där, säger Balawo och fortsätter:

– Det kommer spelas ett U20-VM vilket är en av anledningarna till det.

Har det varit ett besök där ni mest bekantat er eller är det specifika spelare som ni har tittat närmare på?

– Vi har mest rekat lite för hur det kommer se ut, för vi kommer som sagt vara i Colombia under U20-VM.

– Sedan passade vi på att besöka två klubbar när vi var där.

Vilka då...?

– Vi besökte America de Cali och Deportivo Cali.

Är det för att eventuellt inleda ett samarbete med dessa båda på sikt?

– Jag tycker att båda klubbarna hade intressanta upplägg för hur de styrdes. Jag tycker att America de Cali var väldigt välkomnande. På deras faciliteter var det väldigt mycket 50/50-policy mellan herr och dam. Deportivo Cali var lite mer försiktiga i hur mycket de ville släppa in oss.

Hur är tanken från er i mästerskapet?

– Fotbollen förändras ju drastiskt, det är en hastighet som vi har svårt att hänga med i. Vi har inte möjlighet att kunna ta spelare från högsta pallen, då gäller det att vara där innan de har slagit ut.

– Ett U20-VM är ett perfekt exempel på innan de har slagit, detsamma i ett F17-EM. Vi behöver bli bättre på att göra det jobbet och inte bara ta färdiga spelare – för snart har vi inte råd.

Tittar ni på någon specifik spelartyp eller allmänt för att hitta spelare bredare?

– Det är mer allmänt.

Du nämner den ekonomiska aspekten. Vad har ni för utrymme att kunna förstärka?

– Det är svårt att svara på. Det är klart, att duktiga spelare som vill till Djurgården, de får man ju se över.

Fjolåret var en tuff säsong för Djurgårdens damer som slutade precis ovanför kvalstrecket med 24 inspelade poäng.

Inför säsongen har klubben förutom Ana Teles värvat in Gina Shüller, Sura Yekka, Lucia Duras, Zara Jönsson, Shinomi Koyama, Maria Brochmann och Ina Vårhus.

Om klubben gör ytterligare värvningar efter sommaren, möjligen från Colombia återstår nu att se.

U20-världsmästerskapet i fotboll för damer har hållits vartannat jämnt år sedan 2022 i olika delar av världen.

2002 och 2004 var åldersgränsen 19 år, och inför VM 2006 ändrade Fifa reglerna och beslöt att gränsen skulle flyttas upp till 20 år. Antalet deltagande nationer ökades inför VM 2006 från 12 lag till 16 lag.

USA och Tyskland är de nationer med mest framgångar i turneringen, båda med tre vardera världsmästartitlar.

Regerande mästare är Spanien som vann sin första titel i turneringen 2022, som spelades i Costa Rica.

