JUST NU: Helsingborg tar ledningen mot Öis

Under tisdagskvällen avslutas superettans sjätte omgång.

Örgryte IS tar emot Helsingborgs IF på Gamla Ullevi.

Följ matchen här.

Superettans sjätte omgång togs i mål med ett riktigt klassikermöte mellan Örgryte och Helsingborg.

De två rödblå lagen har bägge inlett säsongen trevande och hemmalaget Öis jagade även säsongens första trepoängare.

Ett jämnt ställningskrig präglade inledningen av matchen där inget av lagen riktigt tog tag i taktpinnen.

I den 40:e matchminuten skulle ledningsmålet komma – och det var gästerna Helsingborg som gjorde det. En hörna från vänster stöttes framåt av Birkfeldt till en fristående Adrian Svanbäck som kunde raka in ledningsmålet för HIF.

Ett rättvist ledningsmål för Helsingborg som öste på mot Örgrytes mål fullständigt i slutet av den första halvleken.

Startelvor:

Örgryte: Gustafsson – Svensson, Azulay, Faye – Dahlqvist, Mujanic, Sadiku, Andreasson – Paulson, Sylisufaj, Abukar

Helsingborg: Joelsson – Örn, Birkfeldt, Nilsson, Westerlund – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Svanbäck – Acquah, Silverholt

