JUST NU: Örgryte-Helsingborg är igång

Under tisdagskvällen avslutas superettans sjätte omgång.

Örgryte IS tar emot Helsingborgs IF på Gamla Ullevi.

Så här väljer lagen att starta.

Superettans sjätte omgång skulle tas i mål med ett klassikermöte mellan Örgryte och Helsingborg.

Startelvor:

Örgryte: Gustafsson – Svensson, Azulay, Faye – Dahlqvist, Mujanic, Sadiku, Andreasson – Paulson, Sylisufaj, Abukar

Helsingborg: Joelsson – Örn, Birkfeldt, Nilsson, Westerlund – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Svanbäck – Acquah, Silverholt

