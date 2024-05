OO NYHETER: ''Blåvitt borde glömma DMK - inte realistiskt''

ANNONS

IFK Göteborg uppges försöka få hem Victor Edvardsen från Holland.

I dag har FotbollDirekt avslöjat en kostnadsbild ser ut att göra det svårt för Blåvitt att lösa.

Nu kan FD avslöja att ett nytt försök i sommar med tidigare aktuelle David Moberg Karlsson ser ut att bli precis lika svårt.



Det är ett IFK Göteborg som allt mer ser ut gå på slak lina. Derbyförlusten senast mot Gais är svår att bära. I veckan har uppgifter om en sommarvärvning av Victor Edvardsen följt.

Svårt visar det sig i en nypublicerad artikel under denna fredag på FD.



Och inte lär det bli lättare med ett annat nyförvärv som för några månader var högaktuellt: David Moberg Karlsson.

I början av februari gick Expressen med nyheten om att han faktiskt var klar för IFK Göteborg.

Ett stycke senare så kom kontrauppgifter genom både FotbollDirekt och Sportbladet: Affären sprack på grund av skattetekniska orsaker med Japan-proffset.

‘’Vi har jobbat på att få loss David, men har inte kunnat lösa det. Det blir ingenting i det här transferfönstret'', sade klubbdirektör Håkan Mild.



En bit in på mars månad kom nästa DMK-rubrik som gick ut på att han skulle lämna sitt lån med grekiska Aris och återvända till Urawa i J League.

En månad senare kom nästa bulletin när han återvände till samma klubb i Grekland.



Om bara ett par månader går nu Moberg Karlsson in på sista sex månaderna av sitt kontrakt med japanerna och är fri att förhandla med andra klubbar. Men att tro på en lösning med IFK Göteborg är sannolikt att hoppas på för mycket för Mild och Ola Larsson.



Det kan FotbollDirekt nu visa genom följande uppgifter.

Problemen är flera och gör att det inte ser realistiskt ut att lösa.

Dels det att skatteeffekten ännu kommer att påverka på ett avgörande vis. Ett brutet kontrakt och en hemflytt i sommar skulle göra att han går miste om i storleksordningen 6 miljoner kronor, netto.

Visst kommer övergångssumman som hade krävts i förra fönstret (5 miljoner) att sjunka väsentligt - men likväl så kommer det att bli mycket dyrt som ni förstår för IFK att kompensera DMK för det han personligen skulle gå miste om genom att bryta sitt kontrakt.



Exakt vad IFK Göteborg rent finansiellt kan klara av att hantera vet ju bara klubben självt, men nog kan vi konstatera att flera spelare tidigare har blivit för dyra: Som huvudpersonen i den här artikeln och det faktum att man valde att låna Paulos Abraham med en köpoption, trots att möjligheten fanns att köpa loss honom.



Å en annan sida så kan helt nya ekonomiska möjligheter komma om Malick Yalcouye kan säljas dyrt i kommande fönster. FD har kunnat redogöra för att han redan värderas till 50-60 miljoner kronor.



David Moberg Karlsson kostade cirka 11 miljoner kronor när han för ett par år sedan togs från Sparta Prag i Tjeckien.

Vilka alternativ han kan ha i sommar utanför vet jag inte men han har tidigare innan Urawa bekräftat att det funnits intresse från amerikanska MLS, samt hur NT i januari rapporterade om att IFK Norrköping gjorde försök.



