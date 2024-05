ANNONS

Djurgårdens IF tar sig an IF Elfsborg imorgon.

Då tvingas man klara sig utan Marcus Danielson.

Imorgon väntar toppmatch på Tele2 arena då IF Elfsborg gästar Djurgårdens IF.

Nu med lite drygt 24 timmar till avspark så står det klart att Djurgården tvingas klara sig utan Marcus Danielson i morgondagens match.

– Rasmus Schüller, Marcus Danielson och Tokmac Nguen är de spelare som inte är tillgängliga för matchtruppen, meddelar Djurgårdens naprapat Kalle Barrling.

Glädjande för Djurgården är dock att Theo Bergvall återigen är med i truppen.

Truppen till morgondagens viktiga match mot Elfsborg



🎟️ Biljetter och INFÖR på https://t.co/PUmOG0VUk7 pic.twitter.com/T8evwnfmWp — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) May 11, 2024

TV: