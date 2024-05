ANNONS

STOCKHOLM. Han har fortsatt Niklas Hult framför sig i Elfsborgs hierarki, men Rami Kaib ger sig inte.

– Det känns som att något är på gång, jag gjorde det bra när jag startade mot Sirius och det kändes bra i inhoppet mot Djurgården nu också, säger han till FotbollDirekt efter 2-0-förlusten på Tele2 arena.

“Jag tror det är svårt. Jag har spelat vänsterback med en annan vänsterback framför mig som ytter tidigare, och det är svårt när båda spelar på samma sätt. Jag tror därför det är bäst att antingen Hult eller jag spelar, inte båda samtidigt.”

Orden var Rami Kaibs i en öppenhjärtig intervju med FotbollDirekt i april månad.

Frågan var om Kaib och Hult kan spela på samma kant samtidigt, där den ena agerar vänsterback och den andre vänsterytter. Kaib sköt ner det då, men i förlustmatchen mot Djurgården under söndagen hoppade han in som just vänsterytter framför Hult i banan – och han gillade det.

– Det kändes okej, jag tycker ändå att jag tillförde rätt mycket, säger han till FD och fortsätter:

– Men det är också annorlunda när man kommer in som ytter än när man startar, för nu hade jag ganska mycket yta. Så ja, det blir ett annat spelsätt så att hoppa in som ytter funkar bättre.

I samma intervju från april berättade Kaib att han trots bänkplatsen i Elfsborg ändå gillar läget mer än i Djurgården i fjol, då han konstaterade att han i Stockholmsklubben till sist var fjärdevalet som vänsterback.

Hittills i årets allsvenska har Kaib startat en match, det i segern hemma mot Sirius då 27-åringen även kom med i FD:s omgångens lag.

– Den matchen var bra. Vi höll nollan och vann, så det kändes jävligt bra för egen del. Jag är glad att Jimmy (Thelin) låter mig spela, antingen från start eller som inhoppare. Det är roligt att känna att man fortfarande kan spela fotboll.

Du sa till mig i april att du inte känner någon stress inför sommaren, att du vet om att du kommer få dina chanser i Elfsborg. Är det fortsatt så?

– Ja, det är samma. Jag har ju ändå fått spela här och det känns som att något är på gång nu. Jag gjorde det bra när jag startade mot Sirius och det kändes bra i inhoppet mot Djurgården nu också.

På tal om Djurgården medger Kaib att det var speciellt att ställas mot laget han i fjol somras värvades till, men där succén uteblev.

– Det var roligt. Klart jag hade önskat spela från start, men nu blev det kanske 30 minuter och det var ändå roligt, även om jag så klart inte ville förlora… vi ville ju åka hem med tre poäng.

Snackade du med några från Djurgården?

– Ja, med de flesta faktiskt. Jag har bra relation till de flesta i laget så det var kul att träffa alla igen.

Några särskilda spelare?

– Besard, Hümmet, Haris och Mange, det var väl de fyra som jag hängde med mest innan jag lämnade, säger Kaib som även hälsade på Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.

– Ja, det gjorde jag. Jag har inga problem med dem, avslutar Kaib gällande tränarduon som petade honom till förmån för Samuel Dahl kort efter bägges ankomst förra säsongen.

Fotnot: Elfsborg drabbar i nästa omgång samman med AIK hemma i Borås på onsdag.

TV: