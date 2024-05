Officiellt: Djurgården lånar ut målvakt

ANNONS

Djurgårdens IF lånar ut målvaktslöftet Max Croon.

I hopp om speltid lånas Croon ut till Sandvikens IF i superettan.

Inför den här säsongen flyttade Djurgårdens IF upp målvaktslöftet Max Croon till A-laget.

18-åringen ses som ett stort framtida löfte på målvaktsposten men behöver speltid för sin utveckling.

Nu meddelar Stockholmsklubben på sin officiella hemsida att målvaktstalangen lånas ut. Croon flyttar till Sandvikens IF i superettan via ett samarbetsavtal, men kommer samtidigt kunna fortsätta representera Djurgården i allsvenskan under säsongen.

– Det känns väldigt kul och perfekt att få möjlighet till matchspel med ett A-lag i Superettan. En jättebra nivå för mig och en möjlighet att samla på mig erfarenhet, säger Croon till DIF.se och fortsätter:

– Jag hoppas att jag får chansen. Deras målvakt åkte ju på en utvisning i förra matchen och jag känner mig redo för uppgiften. Jag kommer att träna med Sandviken under fredag och lördag och eventuellt spela matchen på söndag. Det är där vi befinner oss i nuläget och sedan får vi se vad som händer efter det.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson kommenterar utlåningen på följande vis:

– Sandviken fick en utvisning på sin målvakt Felix Jakobsson senast mot Helsingborg. Det innebär att han är avstängd och sedan har de även frågetecken utöver det på målvaktssidan. Därmed har vi gjort en överenskommelse om ett föreningsutvecklande samarbete där vi fört en diskussion med Sandviken om att Max kommer att vara tillgänglig till deras match mot Varberg på söndag, säger han till DIF.se.

– Max ansluter till Sandviken för att träna under fredagen och lördagen och spelar eventuellt matchen på söndag. Att som 18-åring få göra debut i Superettan skulle ju vara en stor kick för Max och sedan får vi se hur situationen ser ut på målvaktssidan i Sandviken framöver, fortsätter Andersson.

Sandvikens IF ligger parkerade på en tionde plats superettans tabell och är nykomling inför i år.

TV: