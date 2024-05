TRE PUNKTER: "Här är Djurgårdens nya lyxproblem"

ANNONS

STOCKHOLM. Djurgården krossade Brommapojkarna med 5-0 på Grimsta IP.

Deniz Hümmet stod för hattrick och Gulliksen låg bakom flertalet mål.

Här kommer FD:s Moa Jansson med tre punkter från matchen.

***

Gulliksen hade show – bakom tre av fem mål

Inte gjort mål sedan premiären mot Göteborg. Nu har Gulliksen slagit till två matcher i rad. Det var redan i den tredje matchminuten som fullträffen rakt upp i krysset kom från vänsterfoten (fel fot) strax utanför BP:s straffområde. Det slutade inte där.

I den 54:e matchminuten stod norrmannen för en assist till Deniz Hümmet som kunde sätta dit 2-0 för Blåränderna. Strax därefter stod han för en fin klack till Bergvall som kunde servera bollen till Hümmet som gjorde sitt andra mål för kvällen. Det måste vara skönt för Gulliksen och Djurgården att poängen börjar rulla in hos honom igen.

Djurgårdens lyxproblem

Det är inte en dålig bänk Dif sitter på. Inte nog med att det har de starka spelarna Albin Ekdal, Gustav Wikheim och Magnus Eriksson att slänga in. I kväll var Tokmac Nguen tillbaka på bänken efter fem matchers avstängning. Och det med besked. Han kom in i den 66:e matchminuten och placerade kvarten senare in 4-0 målet till Blåränderna.

Tim Waker – ett positivt utropstecken

Det var kanske inte i kväll som Brommapojkarna skulle ta poäng. BP stod upp bra i den första halvleken men fick det desto tuffare i den andra. Ett positivt utropstecken för de rödsvarta laget var Tim Waker som under kvällens match gjorde sin första match från start efter en lång skadefrånvaro. Han visade att han kommer bli en viktig spelare för BP i jakten att hålla sig kvar i allsvenskan.

***