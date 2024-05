AVSLÖJAR: Mjällby visar intresse för målsensation

ANNONS

Mjällby imponerar stort och nyligen kunde FotbollDirekt avslöja att en MFF-talang är aktuell.

Nu kan FD avslöja intresse för danske anfallaren Mass Sise.

Mjällby går med i den allsvenska toppen och är efter 3-0 senast mot Hammarby IF närmast bakom Malmö FF och Djurgårdens IF Och nu kommer mer spännande om den allsvenska tabelltrean.Nu kan division I-fotbollens kanske mest spännande just nu bli högaktuell.Mass Sise har kommit från Danmark under våren till Ettan-klubben Nordic United.Några månader senare så ligger han nu närmast ensam bakom serieledningen och han har hunnit upp i hela åtta mål på lika många matcher.Tränare Erkan Bezgin avslöjade nyligen att allsvenska toppklubbar visar intresse.

– Det stämmer att flera av de största klubbarna vill ha honom. Det blir svårt för oss att behålla honom i sommar, sade Bezgin då.



Enligt FotbollDirekts källor handlar det om Häcken – men även Kalmar FF håller sig framme.



I dag kan FD även avslöja att Mjällby nu också scoutar den nära två meter långe dansken – MaIF som även nyligen bekräftade intresse för en annan talang: Malmö FF:s 20-årige Alexander Hughes.

Enligt FD:s källor så är Nordic Uniteds ledning medvetna om sportchef Hasse Larssons intresse.

