Dino Islamovic, 30, har hittat hem.

I Kalmar FF har anfallaren äntligen kommit tillbaka till fotbollen – och fått i gång målproduktionen.

– Det kommer bli ännu bättre, säger han till FotbollDirekt.

Det var i februari som fjolårssuccén Kalmar FF meddelade att man hade hittat sin nya anfallare. Dino Islamovic, 30, anslöt till klubben på ett avtal fram till sommaren 2025.

Anfallaren hade varit klubblös i flera månader och det fanns en del frågetecken kring Islamovics status – men det var inte långt innan han kunde visa att han fortsatt håller en hög kvalité.

– Det har känts bra. Jag tycker att jag har kommit in i laget bra. Vi har spelat ganska bra fotboll, även om jag tycker att vi kan spela mycket bättre, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag har bara kommit in och spelat mitt spel egentligen. Jag försöker hjälpa laget så gott det går.

Hur då?

– Jag erbjuder en bra uppspelspunkt till laget, och jag tycker att jag passar bra in i Kalmars spel.

Islamovic fortsätter:

– Jag har fått göra mål också. Det är jävligt skönt för en anfallare, berättar han för FD.

Dino Islamovic firar mål mot IF Elfsborg. Foto: Bildbyrån.

Dino Islamovic startade säsongen i Kalmar FF med tre raka starter på bänken. I säsongens fjärde match, när KFF gästade IF Elfsborg, fick han chansen från start. 30-åringen tackade för förtroendet, och efter drygt 30 minuter skarvade han läckert in ett inlägg från Melker Hallberg till 1–0.

Sedan dess har målproduktionen fortsatt i snabb takt. Islamovic har gjort tre mål på sex starter för Kalmar FF – och smålandsklubben ser ut att ha hittat en värdig ersättare till fjolårets målspruta Deniz Hümmet.

”Kalmar är en familjär klubb”

Kalmar FF har varit ett av seriens bästa offensiva lag under allsvenskans inledande omgångar. Tränare Henrik Jensens manskap har gjort 17 mål på 10 matcher, och har bara gått mållösa från en match så här långt på säsongen.

Tillsammans med lagkapten Simon Skrabb, unge Jacob Trenskow och Kevin Jensen, och tredjegångs-hemvändaren Jonathan Ring har Islamovic varit en nyckel i Kalmar FF:s offensiva spel. Anfallaren beskriver samarbetet med sina offensiva kollegor:

– Nej, det känns jävligt bra. Egentligen har vi hittat varandra bra på träningarna hela tiden, även om vårt spel i matcher har hackat lite. Men vi har alltid vetat att det kommer bli bättre.

Han fortsätter:

– Alla har sett glimtar av att det kommer bli bra – och det kommer bli ännu bättre, tror jag. Så egentligen för oss handlar det bara om att fortsätta på det spelet vi kan, berättar han.

Dino Islamovic tillsammans med Robert Gojani och Melker Hallberg. Foto: Bildbyrån.

Men även om det har funkat bra för KFF rent offensivt, har resultaten blandat och gett. Smålandsklubben ligger nedflyttningsplats efter tio spelade omgångar, med en poäng upp till säker mark.

– Det är klart att det inte är det vi har velat, säger Islamovic till FD.

Säsongsinledningen har bjudit på en hel del slarv och misstag som har lett till insläppta mål – något som anfallaren tror påverkar hela lagets mentalitet.

– Det påverkar hela spelet när man släpper in mål tidigt, eller kanske gör några misstag. Hur vi spelar bygger mycket på att vi ska ha mod och våga spela det spelet vi gör, säger han och fortsätter:

– Jag tror inte att det är någon som vill gå ut och göra misstag, men ibland så blir det så och jag tror att laget har drabbats lite negativt av det. Att vi kanske inte har vågat spela vårt spel fullt ut. Men det handlar bara om att fortsätta våga och vara oss själva.

Det är knappt fyra månader sedan Dino Islamovic anslöt till Kalmar FF. 30-åringen berättar att det inte har varit några svårigheter med att komma in i laget.

– Jättebra. Det är en fantastisk grupp, och det har varit jätteenkelt att komma in i gruppen. Kalmar är en familjär klubb, säger han.

Staden Kalmar har anfallaren inte utforskat – han väntar på bättre väder.

– De säger att det är en riktigt bra sommarstad. Så jag hoppas att jag får se lite mer nu när det blir lite bättre väder.

Islamovic berättar att han är på väg till Öland med ett gäng från laget. Men vad de ska göra där är han inte riktigt på det klara med.

– Vi ska på något kafé tror jag. Jag hoppade bara in i bilen, skrattar han.

”Extremt tufft”

När Islamovic skrev på för Kalmar FF hade han varit klubblös i nästan ett år. Att det till slut skulle bli Kalmar som nästa klubbadress landade han i efter ett möte med tränare Henrik Jensen och sportchef Jörgen Petersson.

– Jag träffade Jörgen (Petersson) och Jensen (Henrik) på ett hotell i Malmö, berättar anfallaren för FD.

– Så fort mötet var klart så kändes det som att det var något som skulle passa mig.

Han fortsätter:

– Det var också ett sätt för mig att komma i gång igen. Det var nästan två år sedan jag spelade ordentligt.

Dino Islamovic i Östersunds FK. Foto: Bildbyrån.

Anfallarens karriär har tagit honom till flera oväntade platser. Som ung lämnade han Malmö FF:s akademi för engelska Fulham, innan det bar av till FC Groningen i Nederländerna. Men det var i hemma Sverige som det verkliga genombrottet skulle komma.

Efter ett år i superettan med Trelleborgs FF och två år i allsvenska Östersunds FK gick flyttlasset till Norge och Rosenborg BK. I den norska storklubben spenderade Islamovic två framgångsrika år innan den sydkoreanska klubben Gangwon FC fick upp ögonen för honom. Äventyret i öst blev dock inte som tänkt – och 30-åringen spelade bara ett fåtal matcher i Sydkorea innan han bröt med klubben våren 2023.

Att gå från att spela kontinuerlig fotboll till nästan ingen alls var något som tog hårt på Dino Islamovic.

– Det var extremt tufft. Man identifierar sig väldigt mycket som en fotbollsspelare. Om man då tar bort fotbollen så blir det jävligt tungt, berättar han.

– Samtidigt kanske det har varit bra också. Man inser att även om fotboll är en extremt stor del av en själv så finns det andra delar också.

Han fortsätter:

– Idag så har jag ett helt annat perspektiv på fotbollen och livet i allmänt.

Du har lärt dig mycket av det?

– Absolut! Jag ändå har fått ett bättre perspektiv på livet.

”Det blev inte av – that’s it”

Efter den långa perioden utan speltid var Islamovic nära att skriva på för en annan allsvensk klubb i höstas.

IFK Göteborg var konkret intresserade av anfallarens tjänster, och parterna var i princip överens. Sedan sprack värvningen plötsligt. Det var en läkarundersökning som satte stopp för flytten till Göteborg, och kort därefter gjorde Blåvitt klart med Astrit Selmani.

– Jag kan inte säga någonting. Det blev inte av, jag gick vidare och de gick vidare, säger han.

Hur kändes det?

– Det var som det var. De kände på ett sätt och jag kände på ett annat. That’s it egentligen.

Under fredagskvällen gästar Kalmar FF regerande mästarna och ligaettan Malmö FF på Eleda stadion. Det är tuffast möjliga motstånd om man frågar Dino Islamovic.

– Absolut, det skulle jag säga. De är ju bäst i Sverige, säger han.

– Men det är också en bra utmaning för oss. Att se var vi står och få spela vårt spel, och visa att vi är bättre än vad vi har visat än så länge

30-åringen är uppväxt i Malmö och spenderade flera ungdomsår i MFF:s akademiverksamhet. Därför blir matchen extra speciell för honom.

– Det är klart att det kommer bli speciellt. Jag är ju därifrån så det blir lite extra, avslutar han.

