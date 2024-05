ANNONS

Mjällby AIF mot Djurgården på Strandvallen.

En bortamatch på en arena som brukar beskrivas som tuff och jobbig att spela på.

– Frågar du Bajen tror jag att de tyckte att det var rätt tufft här, säger Jacob Bergström till FotbollDirekt.se.

Mjällby AIF tar emot Djurgårdens IF denna lördag.

I hemmalaget återfinns som vanligt anfallaren och tillika Dif-supportern Jacob Bergström och han ser fram emot att möta sin gamla klubb.

– Nej men det är väl roligt att möta Djurgården, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Jag känner ju väldigt många där, jag har ju spelat där så det är klart att man har har känslor för föreningen, men det är bara tre poäng till Listerlandet som gäller.

– Men kul att träffa grabbarna igen, det är fina människor.

Du har ju varit väldigt frispråkig och öppen med ditt supporterskap, känns det ännu mer speciellt att möta Djurgården nu efter att du också representerat föreningen?

– Nja, nej… alltså det är klart att man är närmre laget nu än vad man var innan, det är väl det som är det speciella, att man känner folk som springer runt på planen.

– Så det är klart att det förstärkts sedan man spelat där, men det är bara kul. Nu har vi mött dem några gånger så det är bara trevligt.

Mjällby AIF har inlett årets säsong otroligt starkt och inför dagens toppmatch mot Djurgården placerar man sig på fjärde plats i allsvenskan.

Trots det har det inte varit speciellt många hyllningsrubriker till Blekingelaget, dessa har istället gått till Gais.

– Det är väl inte så konstigt, säger Bergström och fortsätter:

– Gais är ju nykomlingar och hela den biten, gått från division ett direkt, så det är väl inte så konstigt att de får mer uppmärksamhet.

– Sen är det väl inte något som rör oss i ryggen direkt, det brukar inte vara så mycket media här, vare sig det går bra eller dåligt. Vi kör på i vår vardag, gör vårt och vad resten säger är inte så viktigt.

Hur mycket tittar man på tabellen, även om den ännu är ung så är ju en Europaplats inom räckhåll just nu. Mjällby var ju mycket nära Europa via cupen ifjol, är det något Hasse Larsson är på er om, att han vill ha Europa-resorna?

– Nej det är han absolut inte, han är väl den som är mest nere på jorden här, förklarar Bergström och fortsätter:

– Men nej, vi kollar inte så mycket på tabellen. Givetvis är det kul att vara högre upp i tabellen och det ger lite mer arbetsro, men vi har väl sagt att vi ska lägga ner jobbet under veckorna och sen köra i matcherna.

– Vi förlorade senast mot ett lag som inte låg så bra till i tabellen, så det är en jämn allsvenskan, ett par vinster eller ett par förluster kan göra mycket åt båda hållen. Så det är upp till oss själva vad vi vill göra så får vi se hur det går.

För att fortsatt ligga bra till i jakten på en Europaplats krävs ett bra resultat hemma mot Djurgården idag och Bergström är tydlig med vad som kommer att krävas av han och hans lagkamrater.

– Det är väl att vi ska klara och spela igenom deras press. De flyger ju fram i pressen och försöker hålla sina motståndare på en sida.

– Så det gäller ju att vi försöker bryta det på något sätt, sen har de ju inte släppt in något mål på fem matcher, så det är ett bra och starkt lag som också börjat göra en del mål. De har farliga offensiva spelare, så det gäller att vi är tajta där med.

– En tuff match väntar, förklarar anfallaren.

Tufft, det är så man brukar beskriva en bortamatch på Strandvallen, utöver det du nämnde precis, är det något ytterligare ni ska göra för att göra det just tufft för Djurgården?

– Nej inget speciellt, mot Bajen här förra veckan, om du frågar dem tror jag att de tyckte att det var rätt tufft, Så vi har det färskt i minnet hur vi ska göra, säger han och fortsätter:

– Det gäller att vi inte ger dem för mycket tid och det tror jag inte heller att vi kommer att göra. Vi är redo för en kamp, avslutar Bergström.

