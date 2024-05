AIK vann mot Blåvitt – dubbla mål på övertid

ANNONS

STOCKHOLM. AIK besegrade IFK Göteborg på Friends arena.

Hemmalaget vann med 5–2 – efter dubbla mål på övertid.

AIK vann klassikermötet mot IFK Göteborg under måndagskvällen.

Båda lagen var i stort behov av poäng. Värst var det för AIK:s del, som kom med en vinst på de senaste fem matcherna, då man släppt in 18 mål.

Tolfteplacerade Blåvitt kom med en något mer positiv känsla efter 1-0-vinsten senast mot Mjällby.

I AIK startade Omar Faraj på topp tillsammans med Ioannis Pittas. Det var Farajs första match från start sedan derbyt mot Djurgården i fjärde omgången.

Ismaila Coulibaly var avstängd och ersattes av Lamine Fanne.

För Blåvitts del fick man klara sig utan skadade trion Arbnor Mucolli, Andreas Pyndt och Laurs Skjellerup.

Matchen hade knappt hunnit börja innan AIK fick ett superläge. Anton Salétros slog en hörnvariant och Mads Thychosen drog till med ett bra skott. Elis Bishesari i Blåvitt-målet räddade.

AIK fortsatte ha ett bra tryck på Blåvitt, och de svartgula spelarna ropade på en straff efter en hörna i den 5:e minuten. Domare Wolf gav inget gehör. Bara sekunder senare nickade Lamine Fanne i ribban.

Matchen fortsatte i ett högt tempo, och bara minuter senare var det IFK Göteborgs tur att skapa ett bra läge. Oscar Pettersson slog in en frispark i boxen, Gustav Svensson spelade vidare bollen men ingen fick träff. Istället var det ytterst nära att bli ett självmål för AIK – men bollen rensades undan.

Efter en knapp kvart visade IFK Göteborgs Paulos Abraham, som tidigare spelat i AIK, vilken klass han besitter. Yttern gled genom straffområdet och tog sig till ett fint läge – men bollen gick strax utanför Nordfeldts stolpe.

Efter 25 minuter kom matchens första mål. IFK Göteborg stod för en fin kontring, Abraham spelade in bollen från höger till Pettersson som rullade in bollen bakom Nordfeldt.

Drygt en halvtimme in i matchen kunde AIK kvittera ångestmötet. Thychosen spelade in ett inlägg från höger och Thomas Santos försökte rensa undan bollen, som landade hos Omar Faraj. Anfallaren, som gjorde sin comeback i startelvan, drog till och satte kvitteringsmålet.

Efter kvitteringsmålet var AIK nära att vända matchen vid flera tillfällen. Gnaget pressade ned Blåvitt – som i sin tur var skickliga i kontringsspelet. Bersant Celina drog till med ett jätteskott i slutsekunderna av den första halvleken. Bollen skruvade sig läckert mot Bishesaris kryss – men keepern var vaken och räddade ut till hörna.

Den första halvleken slutade 1–1.

– Otroligt speciellt. Jag har varit borta i en månad och inte kunnat bidra med något på planen. Att få starta när jag är tillbaka, få chansen och göra mål också - det är otroligt, sa Omar Faraj till Max i paus.

Gästernas Oscar Pettersson om IFK Göteborgs första 45:

Blåvitts ytterforward Oscar Pettersson njöt av stämningen på Friends:

– Jag stannade upp och tittade på uppvärmningen. Det är fint när det buas, man får spela fotboll, det är soligt och fint. Jag njuter och vi ska fan vinna, annars är det inte så jävla roligt, sa Pettersson.

Den andra halvleken började i ett högt tempo och AIK tog sig till flera bra lägen redan i de första minuterna. Men det blev Blåvitt som skulle få jubla. Fem minuter in i den andra halvleken drog inbytte Oscar Wendt till på volley och gav åter IFK Göteborg ledningen med ett riktigt vackert fotbollsmål.

Stämningen bland hemmasupportrarna på Friends arena hann bli riktigt dålig, efter uppenbart missnöje mot både domare Wolf och IFK Göteborgs-spelarna. Men med knappt 20 minuter kvar av ordinarie tid fick AIK-publiken något att le åt. Anton Salétros drog till med ett stenhårt skott strax utanför straffområdet – och bollen borrade sig in i målet.

AIK fick energi av kvitteringsmålet, och bara minuter senare chippade Bersant Celina in ett inlägg i Blåvitt-boxen. Gustav Svensson klev dit och skulle nicka undan bollen – istället gick den in i eget mål.

Blåvitt pressade på för ett kvitteringsmål, men tre minuter in på de åtta övertidsminuterna som annonserats drog inbytte Taha Ayari till med ett skott. Bishesari räddade men returen gick till Dino Besirovic som nickade in 4–2 till AIK. Bara minuter senare kom Ioannis Pittas fri mot Blåvitt-keepern. Cyprioten rundade målvakten och rullade in 5–2.

Det blev också slutresultatet på Friends arena under måndagskvällen. AIK klättrar i tabellen och placerar sig på en sjundeplats efter elva omgångar. Blåvitt ligger på 13:e-plats, med en poäng till nedflyttningsplats.

AIK ställs mot Häcken borta i nästa omgång. IFK Göteborg tar emot IF Elfsborg.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Tiedeman Hansen, Papagiannopoulos, Björnström - Modesto, Dabo, Salétros, Celina - Pittas, Faraj.

IFK Göteborg: Bishesari - Santos, Svensson, Carlén, Ohlsson - Yalcouyé, Kåhed, Thordarson - Pettersson, Carlstrand, Abraham.

