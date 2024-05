Celinas obehagliga situation mot Blåvitt: ”Fick inte luft”

ANNONS

STOCKHOLM. AIK vann mot IFK Göteborg med 5–2.

Bersant Celina tvingades sätta sig ned – efter en obehaglig situation.

– Jag såg ingenting, säger han efter matchen.

AIK vann mot IFK Göteborg under måndagskvällen. Klassikermötet slutade 5–2 till hemmalaget – som tog tre viktiga poäng.

– Det var en tuff match till slutet. De leder två gånger, men vi är starka och kommer tillbaka. Och sedan vinner vi till slut, säger Bersant Celina efter matchen.

AIK:s offensive mittfältare startade mot IFK Göteborg och spelade hela matchen. Vid ställning 2–2 stod Celina för en fin dribblingsräd utanför Blåvitts straffområde. Han chippade in bollen mot målet och Gustav Svensson nickade olyckligt in bollen in i egen kasse.

– Det blir inte mitt mål, ler han lite besviket och fortsätter:

– Jag testade att chippa över målvakten.

Det var ett skott och inte ett inlägg?

– Det var ett skott, en chipp. Ett ”cheeky” (fräckt, red.anm.) skott.

I den första halvleken tvingades Celina sätta sig ned och få behandling. Situationen uppstod från ingenstans – och det handlade inte om någon smäll, berättar han.

– Jag blev yr. Jag vet inte, jag såg ingenting. Jag behövde sätta mig ned.

Det låter obehagligt.

– Det var det. Men det gick bra.

Celina var inte nära någon motståndarspelare när situationen uppstod.

– Nej, nej. Det var varmt och jag fick inte luft. Jag vet inte, säger han och fortsätter:

– Det var första gången (det hände). Jag mår bra nu.