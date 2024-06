AVSLÖJAR: Beredda betala Bajen 100 miljoner

ANNONS

Nathaniel Adjei har återvänt från Frankrike.

När hans Lorient åkte ur så gick övergången om intet.

I dag kommer däremot upplyftande uppgifter för Hammarbys ledning: En Premier League-klubb uppges signalera kommande bud på omkring 100 miljoner.

Hammarby ser ut att ha flera stora affärer på gång i sommar i Viktor Djukanovic och Edvin Kurtulus och Nathaniel Adjei.Nu ser den sistnämnde ut att bli den som genererar störst pengar.Efter succén i Frankrike och en ordinarie plats hela tiden där borta så har han ökat i pris.FotbollDirekt rapporterade för ett par månader sedan att om köpoptionen skulle spricka väntar en ännu större affär för Hammarby – vis av hur ännu större intressenter har upptäckt honom under tiden i Frankrike.FotbollDirekt.se kan i dag avslöja att en Premier League-klubb har kommit in i bilden de senaste dagarna.Enligt flera källor handlar det om kommande bud på motsvarande 100 miljoner kronor.Enligt säkra uppgifter så ska Bajen ha krävt den typen av summa och klubben i fråga uppges ha visat att man är beredda att förhandla – med det som utgångspunkt.Uppgifterna går även ut på att ett första möte mellan parterna snart kan äga rum i Sverige.Lyckas Hammarby med det här så blir Adjei Hammarbys dyraste genom tiderna och kommer att gå om Williot Swedberg och 55-miljonersövergången till Celta Vigo Den tidigare optionen mellan Hammarby och Lorient hade enligt FD:s uppgifter varit värd 65 miljoner up front och 10-15 miljoner i bonustelaterat.Adjei spelade 15 matcher i Ligue 1 för Lorient.I Hammarby har han spelat totalt 32 tävlingsmatcher och hans kontrakt med Bajen sträcker sig till 14 juli 2026.

